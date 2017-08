EM-finale vises på storskærm

AALBORG: Når det danske kvindelandshold i fodbold møder Holland i EM-finalen søndag eftermiddag, bliver der mulighed for at se kampen på storskærm i Nordkraft.

- Vi fornemmer, at der er en enorm interesse for kvindernes finale. Det ved vi fra bl.a. Facebook. Derfor vil vi fra Aalborg Kommunes sundheds- og kulturforvaltning gerne være med til at lave et arrangement på Nordkraft, hvor alle interesserede gratis kan komme og se kampen på storskærm, siger rådmand Mads Duedahl (V).

Han tilføjer, at forvaltningen er gået i samarbejde med Nordkraft Event, Rejsebio og Biffen om arrangementet.

- Jeg har forstået, at der ikke bliver vist noget fra finalen på storskærm på Gammel Torv. Derfor træder vi nu til med et arrangement i Kedelhallen på Nordkraft, siger rådmanden. Her er der med garanti tørvejr.

- Vi har kun haft et enkelt lille problem, og det var at finde ud af, om vi må have lov til at vise kampen. Det er UEFA - sammenslutningen af de nationale europæiske fodboldforbund - der har rettighederne. Derfor har vi spurt dem om tilladelse, siger Mads Duedahl.

UEFA har bl.a. stillet som betingelse, at der skal være gratis adgang.