En bil og to både udbrændte ved voldsom brand

HOU:En bil og to lystbåde udbrændte onsdag aften, mens brandfolk bare kunne se til og samtidig forhindre, at flammerne bredte sig til et nærliggende værksted.

Anmeldelsen om branden kom kort før klokken 19, og brandfolkene fra Hals blev sendt mod Brogade i Hou.

- Allerede på vejen mod Hou kunne brandfolkene se røgen fra branden, og da de nåede frem, var både bilen og de to lystbåde i glasfiber overtændt. Så opgaven gik på at forhindre, at ilden bredte sig til rækværket og værkstedet lige ved siden af, siger Anders Brosbøl, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Da branden foregik midt i Hou - ikke langt fra havnen - var der en del tilskuere, som fulgte brandfolkenes arbejde.

Anders Brosbøl formoder, at branden er begyndt i bilen og derefter har bredt sig til de to både, men hvad årsagen til branden skyldes, vil han ikke gætte på.

- Det bliver et arbejde for politiet, siger han.