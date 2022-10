En del af Aalborg er mørkelagt

AALBORG:Store dele af øgadekvarteret i Aalborg er mandag aften mørkelagt, da bydelen er ramt af strømsvigt.

Hos Nordjyllands Politi oplyser vagtchefen - Ole Buus - at politiet har været i kontakt med el-selskabet N1, og her er meldingen, at man arbejder på højtryk for at finde årsagen og få strømmen tilbage i kontakterne.

- Men lige nu kender de ikke årsagen og derfor er der selvsagt heller ikke noget estimat for, hvornår strømmen er tilbage, siger han.

N1 har kort før klokken 23 meldt ud til forbrugerne, at de arbejder på højtryk, og de forventer at strømmen er tilbage indenfor to timer - klokken 01 natten til tirsdag.

Strømmen forsvandt omkring klokken 22, og har altså ramt en stor del af øgadekvarteret.