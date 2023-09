En heldig nordjyde vinder 9.000.000 kroner

Lørdag blev der spillet om den største pulje i Lotto i halvandet år. 18.000.000 kroner var der i puljen, og halvdelen af pengene bliver nu sendt til Aalborg.

Der var nemlig to vindere, og mens den ene spiller havde spillet på abonnement og er bosiddende i Vejle, så var den anden vinder fra Aalborg og havde spillet med på nette.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse om weekendens trækninger.

Udover de to millionærer i Lotto, var der nemlig også en spiller fra Østsjælland, der vandt 24.522.852 kroner i Joker. Spilleren havde købt to rækker lotto med joker via abonnement.

Endelig var der to spillere fra henholdsvis Lolland og Fyn, der vandt én million hver i millionærchancen - der tidligere hed Millionærgaranti - hvor der her uge trækkes lod blandt alle spillede rækker.

- Det er fantastisk, når der er nye vindere i et af vores lotterier, og hele fem på en aften er helt særligt, siger Malene Mølgaard, som er adm. direktør i Danske Lotteri Spil, som står bag Lotto.

Danske Spil har endnu ikke talt med vinderne, men kontakter dem alle i løbet i søndag eller mandag.