En kryster bliver konge

AALBORG: Det bliver skuespiller Troels Malling Thaarup, der kommer til at stå som karnevallets konge i spidsen for Stjerneparaden den 27. maj 2017, når Aalborg Karneval bevæger sig igennem byens gader under temaet "Verden af fuld af...".

Det oplyser arrangørerne Foreningen Karneval i Aalborg i en pressemeddelelse.

- Verden er fuld af... humor. I hvert fald hvis du spørger årets karnevalskonge om, hvad der fylder en del i hans verden. I øjeblikket er Troels Malling Thaarup nu også at finde i en verden fuld af patriarkens sure pligter med 14 børn og en åndsfraværende hustru.

Oplagt valg

- Vi vælger hvert år en karnevalskonge ud fra årets tema, og som skaffedyr og "Far til 14" i Bilkas reklamer er Troels Malling Thaarup et oplagt valg, fordi han repræsenterer en verden fuld af pligter og børn. Vi synes, at han sammen med de øvrige karnevalsdeltagere fortjener et velfortjent afbræk fra hverdagen, hvor de daglige huspligter og gøremål udskiftes med fest, sambarytmer og livslyst, fortæller talsmand Mette Bugge fra Aalborg Karneval.

- Jeg takkede ja fordi karnevalet er et så livsbekræftende og glædeligt initiativ. I en tid med budgetkonto, skattesager, NEM id, årsopgørelser og boligskatreformer og trumpisme og højredrejning. kan vi IKKE få for meget karneval. Karnevalet tillader at vi lader vores hatte flyve af og lærer os at læne os tilbage og nyde livet og hinanden, siger Troels Malling.

Krones til parade

Når Troels Malling Thaarup gæster Aalborg i maj, vender han også tilbage til sine nordjyske rødder, da han er opvokset i Vestbjerg lidt nord for Aalborg.

Karnevalskongen kan se frem til at indtage sin trone og lade sig hylde af folket, når paraden med omkring 70.000 deltagere og 100.000 tilskuere indtager Aalborgs gader.

Troels Malling Thaarup er kendt fra både teater og film. Han er uddannet på Statens Teaterskole og har været ansat på blandt andet Aalborg Teater. Han er også kendt for sin medvirken i satireprogrammet Krysters Kartel og senere også Live fra Bremen.

Officielt krones Troels Malling i forbindelse med afslutningen på den internationale parade 19. maj klokken 20 på Gabels Torv til større ceremoni.