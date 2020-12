En passager ombord på første tur: Nok billigere at give Magnus en gratis taxi-tur

På hjemmesiden stod afgangene som udsolgt, og alle pladsbilletterne revet væk. Men det var en teknisk fejl - i virkeligheden var situationen omvendt, for betalende passagerer var der kun få af, da de første tog søndag rullede afsted fra Aalborg Station til Aalborg lufthavn.

Premiereafgangen afgik planmæssigt klokken fem, men uden andre ombord end de, der fik løn for det - en til at gøre rent, en til at tjekke billetter og en til at styre toget.

Timingen for åbningen af den tre kilometer nye bane kunne vanskeligt have været mere uheldig - corona har stoppet de fleste afgange fra lufthavnen, og søndag var første fly fra Aalborg klokken 10.20 til København. Den første tur foregik også uden nogen form for festivitas, for corona aflyste også den planlagte officielle indvielse. Den foregik i stedet online - blandt andet med en tale fra transportminister, der kun havde lovord om den nye forbindelse.,

- Med en direkte forbindelse til og fra lufthavnen vil det ikke kun blive nemmere at rejse til og fra Aalborg for rejsende fra både ind- og udland, men det vil – sammen med andre forbedringer på jernbanenettet - også give et løft til infrastrukturen i hele den nordjyske region, sagde Benny Engelbrecht (S).

Passager ombord

Magnus Karason Durhus skulle på juleferie hjemme på Færøerne. Den første uge i karantæne. Foto: Lars Pauli

Men med afgangen klokken 8 var der dog to passagerer. Første mand ombord var stationsbestyrer Morten Saxtorff, der lige skulle tjekke om alt gik efter planen.

Men på stationen i Vestbyen kom der endelig en rigtig betalende passager. Nemlig Magnus Karason Durhus, der skulle flyve til København og derfra videre hjem på tidlig juleferie hjem til Færørerne.

- Det var tilfældigt, at jeg opdagede, at der nu går tog til lufthavnen. Det er praktisk for mig, for jeg bor i Vestbyen og med toget slipper jeg for at gå op på Vesterbro for at tage bussen, fortalte Magnus Karason Durhus.

Fakta om lufthavnsbanen De tre kilometer spor har kostet knap 300 millioner. Den ny jernbane udgår fra Lindholm Station og følger sporene mod Hjørring det første stykke. Nord for klargøringscenteret drejer banen fra og går gennem en mindre del af kolonihaveområdet Voerbjerglund, inden den krydser Lindholm Å på en bro. Åen er omlagt på en ca. 90 meter lang strækning i forbindelse med projektet. Banen går videre gennem området vest for Voerbjerglund, inden den passerer Thistedvej, som føres over banen på en bro. Fra Thistedvej fortsætter banen nord om Lergravssøerne og videre ud langs Lufthavnsvej. Ved lufthavnens forplads er der etableret en station i umiddelbar tilknytning til lufthavnsbygningen. Stationen består af en 180 meter lang perron, der kan betjene tog på op til 204 meter. I den første tid kører der et tog i timen hver vej. Turen tager 11 minutter. VIS MERE

Når der igen kommer gang i flytrafikken - søndag fløj der blot fem rutefly fra Aalborg, alle til København - skal der nok komme flere passagerer, men udsigt til at udsolgt ikke kun er en teknisk fejl er der ikke. For ligesiden projektet blev vedtaget i en trafikpolitik aftale i marts 2013 har der været stillet spørgsmål ved fornuften i at bruge 300 millioner kroner på jernbanen.

- Det er indlysende hul i hovedet at bygge en bane til Aalborg Lufthavn. Banedanmark har lavet en beregning, som klart viser, at der er tale om en endog meget dårlig investering. En realistisk fremskrivning af antal kollektiv rejsende til Aalborg Lufthavn tyder på tre passagerer pr. tog. Hvad koster det DSB pr. passager? Det vil være billigere at køre folk gratis i Taxa fra Lindholm Station, sagde trafikforsker Anker Lohmann-Hansen, Aalborg Universitet, til NORDJYSKE.

Også en analyse fra tænketanken Cepos kaldte det i en analyse for unødvendigt spild af penge, men kritikken gjorde ikke indtryk på politikerne, og i 2016 blev projektet vedtaget ved lov og 276 millioner kroner blev bevilget. Den endelige regning blev noget større, og i alt har lufthavnsperronen og selve jernbanen kostet 300 millioner kroner.

Men færøske Magnus nåede frem i god tid til en ganske tom lufthavn - stort set samtidig med, at der svingede en tom bus ind ved busholdestedet.