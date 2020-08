En særlig dag på Herningvej Skole

50 børn og deres forældre mødte onsdag klokken lidt før kl. 09.00 op på Herningvej Skole i Aalborg Øst, for der var skolestart i børnehaveklasserne 0.A og 0.B. Solen skinnede fra en skyfri himmel, Dannebrog var hejst, og skoleleder Jette Hansen tog i mod med en tale blandt andet om skolens værdier og corona-restriktioner.

- Vi flager altid, når det er en særlig dag, og onsdag er en helt særlig dag, for I skal starte i skole, sagde Jette Hansen i sin tale.

Første skoledag i 0.A og 0.B på Herningvej Skole i Aalborg Øst.

De mest påfaldende ændringer i forhold til tidligere år var, at forældrene ikke måtte følge med ind i klassen, men skulle opholde sig på bænkebordene i skolegården lige uden for klasseværelserne, mens klasselærerne tog i mod og viste børnene til deres pladser.

Pædagog Anders Bønlykke Grubbe skal i år have sin første 0. klasse, og det startede godt, for den nye børnehaveelev Isaac Thomas havde en gave med til ham: en æske med saltkringler.

Men inden vi nåede så langt, havde to piger vist hinanden hver deres manglende tand i overmunden, der var kø ved selfievæggen, og pædagog i 0.B, Anders Bønlykke Grubbe havde modtaget en gave fra en af sine nye elever, Isaac Thomas.

Anders Bønlykke Grubbe er ikke bleg for at indrømme, at ventetiden havde været lang.

- Jeg skal lære de nye børn at kende. Det er lige så stor en fest for mig, som det er for dem. Jeg har også haft lidt søvnbesvær og sommerfugle i maven i nat. Det er første gang, jeg har en 0. klasse.

Malu på sin fars arm og mor Sara Mathiassen med lillesøster.

Sara Mathiassens mellemste barn Malu, var et af de børn, der havde første skoledag i børnehaveklassen:

- Jeg har været spændt op til den her dag. Det er på en måde en lidt svær dag, for de vokser så hurtigt. Jeg bliver lidt rørt.

Skoleleder Jette Hansen byder velkommen til første skoledag i 0A på Herningvejen Skole i Aalborg Øst.

I sin velkomsttale nævnte skoleleder Jette Hansen naturligvis også corona, men kan man forklare børnene alt om coronarestriktionerne?

- Det er lidt svært. Udfordringen er ikke at gøre dem bange, de skal ikke være bange for at være her. Klokken 10 bliver der fællessamling over Google Meet, og der forklarer jeg hvordan reglerne er, og vi husker hinanden på, hvorfor vi er forsigtige, nemlig fordi vi skal passe på hinanden.