En skarp vinkelsliber og vupti, så har du en cabriolet - men det er ulovligt

AALBORG: Om det var de seneste dags sommervarme, der var steget ejeren af en Suzuki Baleno til hovedet melder historien ikke noget om, men i hvert fald så fandt en betjent fra Nordjyllands Politi torsdag Suzukien med et helt andet udseende end den var godkendt til.

Det fremgår af Nordjyllands Politis Facebookside.

På en patrulje torsdag eftermiddag 25. juli spottede betjenten i det sydøstlige Aalborg bilen, der manglede taget.

- Var der tale om groft hærværk? Vi undersøgte straks sagen, lyder fortællingen på Nordjyllands Politis Facebookside.

Men der var ikke tale om hærværk. Tværtimod, så var det en helt bevidst handling fra ejerens side.

Ejeren - en ung mand - forklarede betjenten, at det var tale om et lille sommer-projekt, som han og hans kammerat havde udført. De havde simpelthen med en vinkelsliber resolut fjernet taget ved at skære dørstolper og vinduesrammer på køretøjet over, så taget kunne fjernes.

Dermed blev den mørkerøde Suzuki forvandlet til en sommersmart cabriolet.

Farligt og ulovligt

Politiet gør i opslaget på Facebooksiden opmærksom på. at bilens konstruktion og stabilitet er helt og aldeles ødelagt ved sådan en manøvre. Den slags kræver en typegodkendelse, og det kan man ikke få til sådan en manøvre.

- Så lad os slå fast, at det altså både er ulovligt og farligt, lyder det.

- Derfor måtte vi også klippe nummerpladerne på stedet, ligesom ejeren blev sigtet for at overtræde færdselsloven, og han modtager efterfølgende en bøde, forklarer Nordjyllands Politi på Facebooksiden.

Og hvordan gik det så med ”Suzuki-Cabrioleten” - ja den bliver sendt til skrot, skriver politiet i opslaget.