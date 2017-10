En skuffet men optimistisk Morten Kok

Det var noget af en rutsjetur for ejeren af Mortens Kro, Morten Nielsen. Følelserne kørte op og ned, da han søndag aften måtte se fire nomineringer i Den Danske Spiseguide blive til ingenting.

Priserne blev uddelt over flere timer, og den mest prestigefyldte, Årets Restaurant, blev først afsløret til allersidst. Derfor var der både glæde og skuffelse undervejs.

- Det var sådan lidt op og ned hele aftenen. Jeg havde "frygtet" at vinde Årets Frokostrestaurant, og det ville så udelukke Årets Restaurant. Så derfor var jeg faktisk glad, da vi ikke vandt. Og da vi heller ikke vandt en trøstepræmie i hverken Årets Oste eller Årets Vin & Avec-kort, så følte jeg, at det vist var ved at være Mortens Kros tur til at vinde Årets Restaurant, siger Morten Nielsen.

Men han var oppe imod et stærkt felt af restauranter, som alle vurderes til at stå først i rækken af nye restauranter, der får Michelin-stjerner.

- Vi glemmer nok lidt, at de seks andre nominerede også har samme ønske om at vinde og også har præsteret også deres ypperste for at vinde. Så midt i skuffelsen har vi mange ting at glæde os over. Vi har lige fået en flot anmeldelse i Børsen og er nu den eneste restaurant i Nordjylland med klassificeringen Sol i Den Danske Spiseguide. Vi er i hvert fald stadig Michelin-klar, siger Morten "Kok" Nielsen.