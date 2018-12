En stukket ned foran øjnene på skolens studerende

To 19-årige mænd var kommet i konflikt på professionshøjskolen UCN, og det endte med knivstikkeri. 14:15 fik Nordjyllands Politi et 112-opkald med melding om knivstikkeri.

Afdelingen ligger på Hobrovej 85 i Aalborg

Alle ledige patruljer og ambulance blev straks sendt til stedet. Den skadede blev straks kørt til skadestuen, hvor man kunne konstatere, at skaderne fra kniven var overfladiske, skrev Nordjyllands Politi.

De to mænd var studerende på skolen og kendte hinanden i forvejen.

Stukket ned foran andre studerende

Uddannelseschef Henriette Eduardsen på UCN Business fortalte, at to studerende har været oppe at slås.

Der var dog ikke tale om to studerende, de var blevet uenige i fredagsbaren. Angrebet skete i atriummet for øjnene af de andre studerende i undervisningstiden.

Gerningsmanden blev tilbageholdt på skolen indtil politiet ankom på stedet.

Skolen har endnu ikke fået nogen forklaring på motivet for knivstikkeriet, fortalte hun.

– Det var en meget ubehagelig episode. Skolen har taget hånd om eleverne og medarbejderne, fortalte Henriette Eduardsen fra UCN Business.

Politiet har afhørt en del på stedet, mens skolen har informeret de studerende og medarbejdere på skolen.