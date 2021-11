En ting bør bekymre Thomas Kastrup-Larsen - og det er ikke oppositionen

ANALYSE:Ved seneste kommunalvalg i 2017 fik siddende borgmester Thomas Kastrup-Larsen 29.448 personlige stemmer. For at sætte det tal i perspektiv mønstrede det største oppositionsparti, Venstre, 25.128 stemmer - tilsammen.

I alt fik Socialdemokratiet næsten hver anden stemme i Aalborg, så der skal ske ualmindeligt store ændringer i stemmefordelingen, hvis ikke Thomas Kastrup-Larsen igen skal kalde sig borgmester i Aalborg efter 16. november.

Og det ser ikke ud til, at det er oppositionen, der kommer til at sætte stemmeskredet i gang.

Venstre har forud for valget mistet sine to største profiler fra det seneste valg, efter Tina French annoncerede, at hun trak sig fra kommunalpolitik, og Mads Duedahl besluttede sig for, at han hellere vil kæmpe mod en anden socialdemokrat om pladsen som regionsrådsformand.

I stedet er det Jan Nymark Thaysen, der fik 1583 stemmer i 2017, som skal forsøge at puste sig op til at være reel udfordrer til Thomas Kastrup-Larsen.

Men med mærkesager som flere cykelstier, en Egholmforbindelse og bedre byggesagsbehandling er det svært at se, hvordan han adskiller sig synderligt fra den nuværende borgmester.

Senest lagde han sig ud med Vejdirektoratet efter at have omdelt en valgavis i Hasseris, med hvad der vist godt kan karakteriseres som tvivlsomme løfter om Limfjordsforbindelsen, der sender en motorvej faretruende tæt på borgernes baghave.

Her udstillede han også en problematik i valgkampen, som ikke har været belyst voldsomt i medierne, men som forskellige privatpersoner har ytret sig frustrerede over på sociale medier.

Hvad gør man, hvis man er borgerlig, men imod en Egholmforbindelse?

Som det er ser ud nu, er der kun en mulighed, og det er kristendemokraten Jesper Veiby, som er den eneste borgerlige spidskandidat, som har sagt, at han er modstander af forbindelsen.

Ellers er det tætteste, man kommer på en borgerlig modstander, Jes Lunde fra Radikale.

Men det er alligevel Egholmforbindelsen, der bør bekymre Thomas Kastrup-Larsen mest.

Jan Nymark Thaysen her omgivet af socialdemokrater. Sådan bliver hans næste periode i byrådet sandsynligvis også. Foto: Bo Lehm

Forbindelsen, der nægter at dø

Limfjordsforbindelsen over Egholm burde være et overstået debatemne.

Et byråd har stemt for planerne. Et bredt forlig i folketinget har gjort det samme. Men alligevel nægter debatten at dø.

Og forbindelsen har også fået politiske konsekvenser.

Partierne til venstre for Socialdemokratiet har samlet sig i et grønt valgforbund, hvis største fællesnævner er modstanden mod Egholmforbindelsen, og det har efterladt Socialdemokratiet alene og uden valgforbund.

Ved seneste valg var det netop valgforbundet, som sikrede socialdemokraterne det 17. mandat på bekostning af SF.

Så hvis modstanden mod Egholmforbindelsen er så stærk, at den også afgør, hvor vælgerne ender med at sætte deres kryds, når de endelig står i stemmeboksen tirsdag, er det ikke usandsynligt, at det kan flytte ellers sikre socialdemokratiske stemmer til venstre til enten Enhedslisten, SF eller Radikale.

Ved det seneste valg skulle der omkring tre procent af stemmerne til at sikre et mandat, og det kan betyde, at modstanden mod forbindelsen kan betyde, at Socialdemokratiet må vinke farvel til deres absolutte flertal.

Truslen forsvinder

Ender Socialdemokratiet med at miste deres absolutte flertal, er det ikke den største ulykke for partiet, som under ledelse af Thomas Kastrup-Larsen har excelleret i at lave brede aftaler i byrådssalen.

Med en fortsættelse af den strategi er det også muligt for dem at navigere i politisk landskab, hvor de er afhængige af andre partier for at sikre sig sit flertal.

Men sker det, bliver det interessant at se, hvordan de andre partier reagerer, når truslen om, at Socialdemokratiet kan stemme det hele igennem alene, ikke længere hænger i luften.