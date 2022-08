Endelig efter lang kamp: Urt må servere alkohol

AALBORG:- HALLELUJA FOR ALKOHOLBEVILLING! Aldrig har jeg været så glad for et brev fra politiet! Det har jeg valgt, at det skal fejres, skrev Peter Kjeldgaard på sin Facebook, da han efter 2,5 måned fik lov at servere alkohol på sin Restaurant Urt, der åbnede i begyndelsen af juni i Brandstrupsgade 11.

For sen ansøgning, manglende dokumentation, forsvunden dokumentation og mails frem og tilbage har forlænget en proces, der ellers normalt foregår en smule mere glat.

Men nu må ejeren af Restaurant Urt sælge alt det øl, drinks og vin, han magter, og det er han glad for.

- Det er fantastisk endelig at kunne servere øl til smørrebrødet og vin til maden. Det har virkelig manglet og gjort det meget svært at drive restaurant her i sommer, siger Peter Kjeldgaard.

Han har allerede nogle arrangementer planlagt, der involverer alkohol, og så kigger han fremad.

- Det har været et virkelig træls forløb, hvor jeg har sendt al mulig dokumentation og selv været oppe med papirer på bevillingskontoret. Men nu har jeg bevillingen, og så glæder jeg mig over det, siger han.

Restaurant Urt har åbent alle dage fra 12-22 undtagen tirsdag, hvor han holder fri.