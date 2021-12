Endnu en nordjysk kommune sniger sig over smittegrænse

NORDJYLLAND:Elever der skal fastholdes i stamklasserne, faste grupper i SFO og i skolegården, to ugentlige tests af medarbejdere og elever helt ned til 1. klasse, udendørs aflevering i børnehaven...

En række nordjyske kommuner har den seneste tid krydset et incidenstal på 400 coronasmittede pr. 100.000 indbyggere og dermed grænsen for, hvornår sundhedsmyndighederne opfordrer til særlige tiltag som følge af høj lokal smitte.

Fredag var det så Aalborg Kommunes tur til at krydse grænsen. Opgørelsen fra Statens Serum Institut fortæller om 919 nye smittede. Det giver et incidenstal på 416,13 - og dermed udsigt til, at de sidste to skoledage, inden den står på hjemmeundervisning, bliver lidt anderledes end planlagt.

I Nordjylland ligger kun Rebild, Thisted, Morsø og Læsø Kommune under grænseværdien - på landsplan er der 15 kommuner med incidenstal under 400.

Målt på incidenstal er Frederikshavn Kommune hårdest ramt i Nordjylland med 684,94 coronasmittede pr. 100.000 indbyggere - fredag blev der registreret 403 nye smittetilfælde.

Frederikshavn er skarpt forfulgt af Vesthimmerlands Kommune, der har et incidenstal på 679,97 efter at have registreret 247 nye tilfælde fredag.