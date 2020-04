Endnu en sigtelse for at skænke øl under forbud: Bøden er nu dobbelt så stor

NORDJYLLAND:Endnu et sted i Nordjylland er nu blevet sigtet for at holde åbent, selvom det er midlertidigt er forbudt under coronakrisen.

Denne gang er det et værtshus i det centrale Aalborg, der har overtrådt regeringens forbud mod at holde åbent, fortæller politidirektør Anne Marie Roum Svendsen.

Dermed er der nu to sigtelser i Nordjylland for at holde ulovligt åbent, efter en café i Farsø blevet sigtet torsdag.

Politidirektøren ønsker ikke at fortælle, hvilket værtshus i Aalborg, der er tale om - men der er tale om en mindre beværtning.

- Det er typisk i de mindre værtshuse, hvor man kan gøre noget, uden at en masse mennesker opdager det. Og i dette tilfælde har vi også været er ude at kigge en gang eller to for at se, om der så fredeligt ud, eller om man blev ved med at have gæster, selvom der burde have lukket, siger Anne Marie Roum Svendsen.

Folketinget vedtog torsdag en skærpelse af straffen for overtræde reglerne i forbindelse med coronakrisen, og det betyder, at bøden til mindre virksomheder nu er blevet fordoblet.

Værtshuset kan derfor se frem til en bøde på 10.000 kroner - udover en masse ekstra opmærksomhed fra politiet.

- Nu kommer de lidt tættere på den liste, hvor vi holder øje med, om de overholder forbuddet, siger politidirektøren.