Endnu flere søgte ly hos Ikea i stormen

AALBORG:Mens snestormen onsdag aften rasede i Nordjylland, måtte både 25 ansatte og seks kunder overnatte hos Ikea-varehuset i Skalborg.

De kunne ikke komme hjem på grund af det voldsomme snevejr.

Og det var der flere andre i City Syd, som heller ikke kunne.

Ud på aftenen dukkede tre medarbejdere fra legetøjsbutikken Kids Coolshop på Nibevej op ved det store Ikea-varehus.

Bankede på

- De kom og bankede på, da de heller ikke kunne komme hjem. Så fik de også husly hos os, fortæller varehuschef Peter Elmose fra Ikea i Skalborg.

Gæsterne fik lov til at sove på sovesofaer og i senge i varehusets boligafdeling, mens personalet sov i andre showrooms.

Forinden stod den på snestorms-hygge i personalekantinen, hvor der blandt andet blev budt på kanelsnegle og lidt drikkeligt, spillet kort og set fodbold på storskærms-tv. Everton mod Liverpool, fortæller Peter Elmose.

Torsdag morgen blev der så serveret morgenmad i kantinen, inden de overnattende gæster kunne køre hjem. Heraf to par fra Sæby og et par fra Vildbjerg ved Herning.

- Jeg tror alle fik en oplevelse ud over det sædvanlige, lyder det fra varehuschefen, som selv var blandt de overnattende.

Sov i Aldi-butik

Hos flere andre nordjyske virksomheder var ansatte nødt til at overnatte på deres arbejdsplads på grund af snestormen, der førte til lukkede veje og trafikkaos.

Blandt andet i Aldi-butikken i Hune måtte medarbejdere overnatte. På grund af sneen fik butikken et nedbrud på køleanlægget. Det var held i uheld, for så var der rigeligt mad til personalet både aftenen og natten over.

