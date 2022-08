Endnu større ølfestival på vej: Smag op til 100 slags øl og find din favorit

AALBORG:Flere mikrobryggerier end tidligere deltager ved årets ølfestival i Studenterhuset, hvor 21 deltagere med hver fire øl stiller op med fustagerne fulde

Gæsterne kan forvente alt fra velbryggede, klassiske stilarter til moderne, eksperimenterende bryg. Blandt andet finder man etablerede navne såsom Mikkeller Baghaven Brewing & Blending, To Øl og Hancock, mens navne som Observatoriet og The Many Worlds Brewing er blandt de nye, talentfulde skud på stammen.

Den større palette af bryggerier betyder også, at årets festival er udvidet, således man kan nå at smage øl fra endnu flere bryggerier end tidligere. Den hyggelige stemning er dog langt fra nedprioriteret, da både Studenterhusets sal og café vil danne en intim og personlig ramme om festivalen.

- Vores fokus på kvaliteten i dansk bryg er også lig med, at der for vores gæster bliver tid og plads til, at de kan have hyggelige snakke med bryggerne om deres øl. Festivalområdet bliver fordelt ud mellem Studenterhusets sal og café, så vi sørger for, at der er rigeligt med plads til netop det, siger stifter af Bad Seed Brewing, Fredrik Hector Schmidt, der står bag Bad Seed Beer Fest.

Bad Seed Beer Fest åbner for hanerne lørdag den 20. august 2022 på Studenterhuset i Aalborg. Man kan købe billetter á 400 kroner, som kan bruges enten fra 11-15 eller fra 16-20. Inden for dette tidsrum kan man så smage på alt det øl, man orker.

- Målet med Bad Seed Beer Fest er, at vores gæster skal opleve det bedste øl, vores hjemland har at byde på. I år er jeg rigtig glad for, at vi kan præsentere en endnu større palette af danske bryggerier, som kan alt fra det grænsebrydende til det klassiske. Med andre ord kan man forvente en festival, hvor man kan smage det bedste herhjemmefra i mange af øllets genreafskygninger, siger Fredrik Hector Schmidt.

Hvor: Studenterhuset

Hvornår: Lørdag d. 20. august

Hvor meget: 400 kroner per session

Årets line-up til Bad Seed Beer Fest:

Alefarm Brewing

Amager Bryghus

Bad Seed Brewing

Caleidoskope Brewing Company

Dry & Bitter Brewing Company

Ebeltoft Gårdbryggeri

Fanø Bryghus

Flying Couch Brewing

Gamma Brewing Company

Hancock Bryggerierne

Kølster

Mikkeller Baghaven

Observatoriet

Slowburn Brewing Co-op

The Many Worlds Brewing

To Øl

To Øl CPH / BRUS

Two Face Brewing

Y Not Brewing

Warpigs Brewpub

Ølsnedkeren