Energibesparelser udhules: Rådmand vil have byråd til at justere sparekrav

AALBORG:Selvom det er sund fornuft at investere i forbedringer, der reducerer energiforbruget, duer det ikke, hvis man efterfølgende regner så store besparelser ind i budgettet, at det ikke har hold i virkeligheden.

Det mener skolerådmand i Aalborg Kommune Tina French Nielsen (V), der allerede i dag oplever, at skoler og daginstitutioner bliver mødt med så store efterfølgende sparekrav, at det ikke svarer til det, der rent faktisk er blevet sparet ved at investere i energiforbedringer og renoveringer.

- Når vi foretager energiinvesteringer har vi en gammel aftale om, at vi automatisk får nedsat de penge, vi får til drift, fordi forudsætningen er, at vi så sparer energi. Problemet er bare, at udgifterne og sparekravet ikke altid hænger sammen- blandt andet fordi det ofte kommer andre ting med i oveni, når vi renoverer. For eksempel ny ventilation og lignende, forklarer hun.

Ifølge Tina French Nielsen er der samtidig også andre ting, som skolerne i dag bruger mere strøm og energi på, for it-systemer og andre smarte løsninger kører ofte i døgndrift, og det er dyrt - selvom man sparer på andre fronter.

- Så vi sparer typisk ikke så meget på at energirenovere, som man i øjeblikket går ud fra. Og fortsætter det på den måde, kan det ende med, at jeg som skolerådmand må sige fra overfor renoveringer, fordi vi mister så meget på driften, at det kan ende med ikke at svare sig, siger Tina French Nielsen.

Forbrug er højere end budget Kilde: Aalborg Kommune. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Hun håber, at de øvrige partier i byrådet vil være med til at kigge på problematikken, og lykkes det ikke, vil Venstre formentlig tage spørgsmålet med til de kommende budgetforhandlinger.

- Den ”automatik”, der er lagt ind i systemet, gavner ikke noget. Så det skal vi have set på. Vi sparer stadig lidt ved at energirenovere, men det er ikke så meget, som man forudsætter i den nuværende investeringmodel. Og da det er en udvikling, som har stået på i flere år, bør det justeres - ellers ender det med forskellen mellem budgettet og det faktiske budget er alt for stor, påpeger Tina French Nielsen.