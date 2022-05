Enestående fotos og video: Ulv så nærmest ud til at posere for heldig fotograf

LILLE VILDMOSE: Egentlig var Susan Bernsen og hendes kæreste onsdag taget til Lille Vildmose i håb om at se en elg eller måske en bisonokse. Men den oplevelse, de fik i stedet for, overgik alle forhåbninger:

- Den kommer til at stå på nethinden i mange år. Det er en oplevelse, jeg altid har ønsket at få, og nu lykkedes det, siger Susan Bernsen.

Regnvejr først på eftermiddagen fik parret til at gå ind på Lille Vildmosecentret og få en kop kaffe. Da regnen stilnede af, tog de til et udkigstårn ved Tofte Skov og spejdede ud over det indhegnede område og herunder dét, der kaldes Enebærsletten.

- Min kæreste havde kikkert med, og jeg havde mit kamera. Og så afsøgte vi ellers området. Pludseligt fik han så øje på en ulv. Jeg er helt benovet. Det var så fantastisk, fortæller Susan Bernsen.

Det helt særlige ved oplevelsen var, at ulven blev på samme sted i lang tid, cirka 250 meter fra tårnet. Den så hverken ud til at have travlt eller lod sig påvirke af, at parret holdt øje med den og både fotograferede og filmede på livet løs. Kun da andre og lidt snakkende besøgende kom til stedet, reagerede ulven.

- Da kiggede den hen imod os, så den har helt klart registreret, at vi var der, konstaterer Susan Bernsen.

Hun begyndte efterhånden at fryse men ville ikke forlade tårnet før ulven. Den luskede så af efter en halv times tid men havde ikke travlt med at komme væk.

- Vi var helt høje bagefter, fortæller Susan Bernsen, der er fra Fyn og holder ferie i Nordjylland med kæresten denne uge. Hun besøgte i øvrigt også Lille Vildmose sidste år - under coronaen - og syntes, at hendes kæreste skulle opleve stedet. Det glemmer han næppe foreløbigt.

Susan Bernsen optog blandt andet denne video, hvor ulven afsætter duft - eller måske bare skal klare lidt kløe bagi:

Lille Vildmosecentret: Enestående billeder

Lille Vildmosecentret fortæller om og står for oplevelser i Lille Vildmose, som er ejet af Aage V. Jensens Naturfond. Og på centret er der begejstring for billederne af ulven:

- Det er da helt fantastisk, at den ligefrem stod og poserede for fotografen, og det er til dato de bedste billeder, vi har set af ulven, lyder det fra formidlingsleder og biolog Jakob Konnerup.

Han er overbevist om, at der er tale om den hanulv, som første gang blev set i Tofte Skov sidste år, og som indimellem bliver fanget af vildtkameraer og såmænd også lyddetektorer i området. Den har cirka 4000 hektar at boltre sig på, som er indhegnet, fordi der også går kronvildt, bisonokser og vildsvin. Det er uvist, hvordan ulven er kommet ind, men formentlig er den gået op på en jordvold og er sprunget over hegnet. Jakob Konnerup forsikrer, at den har rigeligt med føde. Eksempelvis "hjælper" den med at regulere bestanden af kronhjorte.

- Den lever godt i fred og ro, men måske savner den en mage, siger Jakob Konnerup.

Tofte Skov ligger i den sydlige del af Lille Vildmose - faktisk i Mariagerfjord Kommune, selvom størstedelen af naturområdet ligger i Aalborg Kommune.

Skulle andre gøre sig håb om at få en lignende naturoplevelse, kan man finde udkigstårnet lige nord for Øster Hurup. Parkér ved den offentlige badestrand, hvor en gang- og cykelsti fører under vejen fører til de to etager høje tårn. Om der så også er ulv i sigte er vist mere et spørgsmål om held, men så kan der til gengæld være både kronvildt, bisonokser og vildsvin.