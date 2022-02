Eneste koncert i Danmark: Jason Derulo kommer til Aalborg

AALBORG:Som det eneste sted i landet, giver Jason Derulo koncert i Aalborg.

Det verdenskendte pop-ikon giver eksklusiv koncert i Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) fredag 24. juni.

En af årets største koncertoplevelser venter, og AKKC kommer helt op at koge, når hitmageren giver den gas på scenen. Publikum kan ikke gøre andet end at wiggle, wiggle, wiggle, skriver kongres- og kulturcenteret i en pressemeddelelse.

Siden 2010 har Jason Derulo leveret hit efter hit. "Talk Dirty”, ”Ridin’ Solo” og ”Swalla” kan sætte gang i enhver fest, og hans fans kan godt gøre deres vildeste TikTok-moves klar.

Med sit sangskrivningstalent, sin Michael Jackson-inspirerede vokal, masser af humor og smittende moves, går han nemlig forrest med nye trends på den internationale musikscene.

TikTok-hits som ”Savage Love” og ”Take You Dancing” har gjort ham til kongen af et af de mest trendsættende sociale medier. Du kan se et udpluk af hans påfund på TikTok herunder.

Som en moderne virtuel danselærer deler Derulo sine moves til sangene, og hele verdens TikTok-brugere gør ham kunsten efter. Unge som gamle har filmet sig selv danse de populære trin, og hitmageren har gennem mediet fået en helt unik relation til sine mange fans.

Har du lyst til at opleve verdensstjernen på tætteste hold, skal du snart sidde klar for at bestille din billet.

Billetter til Jason Derulo fredag 24. juni kl. 20 i AKKC/Aalborghallen sættes i salg på fredag, 25. februar, kl. 10, hvordan du får fat i dem, kan du se her på AKKCs hjemmeside