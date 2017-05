Enevoldsen sigter mod USA

AALBORG: Fredag blev det officielt, at Thomas Enevoldsen siger farvel til AaB, når kontrakten udløber 30. juni.

Nu er den tidligere landsholdsspiller, der har en fortid i hollandsk og belgisk fodbold, på jagt efter et nyt udlandseventyr. Allerhelst på den anden side af Atlanten.

- Jeg har en drøm om at komme til USA, og det har jeg faktisk haft hele min karriere. Jeg håber og tror på, at min agent kan finde en klub derovre, siger Thomas Enevoldsen, der har flere grunde til at søge mod USA.

- Jeg har familie derovre og har også rejst meget derovre. Jeg synes, det er et rigtig fedt land, og man kan også se, at fodbolden er i en eksplosiv udvikling derovre, siger Thomas Enevoldsen.

Selv om drømmen er et nyt eventyr i udlandet, lukker Thomas Enevoldsen ikke helt døren for potentielle danske bejlere.

- Man skal aldrig udelukke noget, og står jeg sent i transfervinduet, og den rigtige mulighed ikke er dukket op, må jeg jo se på, hvilke andre muligheder jeg har. Min førsteprioritet er dog helt klart at komme til udlandet igen, siger Thomas Enevoldsen.