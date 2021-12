Enggaard skal bygge ny skole

NØRRESUNDBY:Aalborg Kommune kan nu offentliggøre konsortiet bag vinderforslaget for det såkaldte børne- og ungeunivers, der blandt andet indeholder en ny skole på Stigsborg Havnefront i Nørresundby.

Vinderteamet består foruden A. Enggaard af Kjaer & Richter, Arkplan, Afry, Ekolab og Rosan Bosch. I slutningen af 2024 kan børne- og ungeuniverset på Stigsborg Havnefront tages i brug. Børne- og Ungeuniverset skal fungere som en dynamo i den nye bydel – et hus der rummer faciliteter til både daginstitution, skole og et bydelshus. Det er tanken, at huset både kan bruges af børn og unge, personale og lokalsamfundets forenings- og kulturliv. Projektet dækker også over udearealer og et større bydelstorv kaldet Skolepladsen.

Et bredt sammensat og enigt bedømmelsesudvalg har inden politisk godkendelse i skoleudvalget og i familie- og socialudvalget peget på A. Enggaards team, som vinder af totalentrepriseudbuddet. Tre eksterne fagdommere med viden indenfor arkitektur, landskab, skole- og dagtilbudsindretning, teknisk kvalitet og bæredygtighed har spillet en vigtig rolle i bedømmelsesudvalgets arbejde.

De tre fagdommere har indenfor hvert deres felt anskueliggjort projekternes kvaliteter, fordele og ulemper i relation til tildelingskriterierne pris, kvalitet samt organisation, proces og planlægning.

I fagdommernes vurdering af bygningen og udearealer skriver de blandt andet:

- Det overordnede logistiske koncept er meget overbevisende udformet, med en entydig og logisk struktur, og med velprioriterede bevægelseshierarkier inde og ude, der forbinder de ønskede funktioner og understøtter de ønskede nærheder meget overbevisende.

Børne- og ungeuniverset bliver en fem etagers bygning og indgår i omgivelserne med den planlagte karréstruktur, parken og promenaden, som kommer til at kendetegne området.

Selve basen i bygningen er bydelshuset med fællestorv, musik, folkekøkken og idrætshal samt daginstitution. Den øvrige del af bygningen vokser til fem etager mod Stigsborg Bygade og Skolepladsen, for mod syd og øst at nedtrappes til én etage i overgangen til udearealet og Stigsparken. Indskolingen er placeret på det hævede dæk på niveau 1 og 2 med udsyn mod Fjorden og Stigsparken. Mellemtrinnet og de yngste udskolingselever er placeret på niveau 3 og 4 med udsigt til Skolepladsen, Stigsborg Bygade og Fjorden, mens de ældste elever i udskolingen råder over hele tagetagen på niveau 5.

Sådan kunne det komme til at se ud indvendigt i det ny børne- og ungeunivers. Illustration: Aalborg Kommune

- Med dette byggeri og udearealer, som nærmest ligger i forlængelse af rummenes anvendelse, har vi et børne- og ungeunivers, som tilgodeser mange af de krav og ønsker, vi har både for arkitekturen og det pædagogiske felt. Vi aflæser det tydeligt i bygningens komposition og indhold. Vi er meget stolte af og meget tilfredse med vinderforslaget. Vi er naturligvis meget glade for den store interesse, der har været for at deltage i tilbudsgivningen. Det er alle stærke og velrenommerede firmaer, som har været med og alle har erfaringer med store byggerier, og de har givet rigtig gode bud på løsningen, så det har virkelig været spændende at arbejde med de forskellige forslag, siger formand for styregruppen og skoledirektør i Aalborg, Jakob Ryttersgaard i en pressemeddelelse.

Børne- og ungeuniverset Det kommende børne- og ungeunivers skal bestå af en firesporet skole med indskoling, mellemtrin og udskoling med 1.000 elever og tilhørende DUS-ordning samt et nyt dagtilbud med både vuggestue med 60 børn og børnehave med 100 børn. Den eksisterende Skansevejens Skole skal flytte til det nye børne- og ungeunivers. VIS MERE

I det videre arbejde med Børne- og Ungeuniverset arbejdes der med første spadestik primo 2023 og ibrugtagning og indflytning ultimo 2024.

Der begynder nu en stand-still periode på ti dage, hvorefter der vil blive skrevet kontrakt.