Enhedslisten: Lad lokale kunstnere stå for udsmykningen af Aalborg

AALBORG:- Der er en tendens i Aalborg til, at man ofte fokuserer på meget store ting, som man tror kan samle rigtig mange mennesker i byen, men som mest ender med at tiltrække turister. Ikke et ondt ord om de events, men vi forsømmer efter min mening at bakke op om dem, der står bag det daglige arbejde i byen.

Sådan lyder det fra Per Clausen, Enhedslisten i Aalborg, som kommentar på Sundheds– og kulturforvaltningens udspil til en ny kulturpolitik for Aalborg.

- I indledningen i den nye kulturpolitik står der, at kulturlivet i Aalborg er blevet styrket de seneste 20 år og det er sikkert også rigtigt, at det overordnede beløb til kultur er steget, bl.a. andet på grund af store projekter som Nordkraft, Musikkens Hus og senest en kunsthal på Spritten. Kulturinstitutioner har de seneste år dog samtidig oplevet kraftige reduktioner i deres tilskud, siger Per Clausen. Foto: Scanpix/Camilla Rønde

Det er endnu ikke vedtaget, hvad kulturpolitikken munder ud i af konkrete tiltag, men fokus i den ligger i høj grad på at styrke bunden og toppen i kulturlivet – altså dels det såkaldte vækstlag, der udgør fremtidens musikere og kunstnere, dels de topprofessionelle events og institutioner, der skal give Aalborg en markant profil ud af til.

Men hos Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg, er der bekymring for, at man i begejstringen glemmer de steder midt imellem, der efter hans kendskab er arnested for netop de kunstnere, man vil bakke op om.

– Man skal passe på ikke blive for fokuseret på det gimmickagtige - de enkeltstående store events eller projekter, samtidig med at man skærer ned på bevillingerne til helt almindelig drift. Mange kulturelle institutioner i Aalborg er faktisk nødlidende, fordi de bliver presset økonomisk, lyder det fra ham.

Enhedslistens forslag til en ny kulturpolitik Gratis adgang til kultur: Lav en gratis indgangsdag til alle kulturinstitutioner en gang om ugen, sådan at alle borgere får adgang til kulturlivet. Moderniser Aalborg Historiske Museum: Museet er forfaldet og kan på ingen måde måle sig med de tilsvarende museer i Aarhus og Odense. En modernisering (kombineret med en evt. flytning) af museet er påkrævet. Lokale kunstnere til gavlmalerier: Sæt mere fokus på kurateringen af de mange gavlmalerier, der pryder Aalborgs husmure. Hav i højere grad lokale kunstnere in mente og lav et kommunalt projekt med fokus på udsmykning af byrummet. Bak op om lokale bands: Sørg for, at vækstlagene på den musiske scene kan udfolde sig. Sørg fx for, at spillestederne kan søge tarifstøtte specifikt til nye, lokale bands og skab nem adgang til bookingstøtte og management. Dette kan fx gøres ved at styrke samarbejdet med MUSAM. Mere kultur i lokalområdet: Opret en pulje, hvor borgerforeninger/samråd kan søge driftsstøtte til lokale kultur-og medborgerhuse til fx forsikringer, så de kan få mere luft til at afholde kulturarrangementer. Skab flere kulturhuse: Lokale kulturhuse såsom Trekanten er vigtige. Skab tilsvarende tilbud i andre bydele, fx i Vejgaard, Vestbyen og i Nørresundby, fx i forbindelse med Løvvangen Inbetween. Styrk Kunsthal Nord: En af de kommunale institutioner, der virkelig lykkes med at være nyskabende og komme ud blandt borgerne, er Kunsthal Nord. Styrk kunsthallen i den kommende periode, så de kan få endnu mere fokus på at formidle samtidskunst til alle kommunens borgere. Kulturinstitutioner skal bryde med rammerne: De etablerede kulturinstitutioner bør bryde med de traditionelle genrer og udtryksformer, fx ved at et teater afholder samtalesaloner og derved udfordrer den enkelte institutions selvforståelse. Lær af bibliotekerne: Kommunens biblioteker er blevet folkelige samlingspunkter, brugt af borgere i alle aldre med forskellige etniske baggrunde. Enhedslisten foreslår, at bibliotekerne vil blive styrket fremfor svækket de kommende år. Samt at det overvejes, hvorledes bibliotekernes erfaringer med at nå bredt ud kan tages i anvendelse indenfor de øvrige kulturinstitutioner. VIS MERE

Invester i Huset, 1000Fryd og Trekanten

Vil man for alvor skabe et levende miljø for kreative og kunstnere i byen, handler det i stedet om at styrke netop de steder, der har den bredeste folkelige inddragelse. Den del, der i høj grad kommer til udtryk i fx Huset i Hasserisgade, 1000Fryd og Trekanten, mener Per Clausen, der gerne ser flere lokale kulturhuse skyde op, fx i Vejgaard, Vestbyen og i Nørresundby.

Unge indspiller i et musikprojekt på Trekanten i Aalborg Øst. Foto: Henrik Bo

– Hvis ikke folk har steder at være aktive og udfolde sig kunstnerisk, er der også færre, der springer ud som talenter, siger Per Clausen, der derudover mener, at der skal udtænkes flere måder, hvorpå man kan sikre dem et reelt indkomstgrundlag i byen.

- Som en start kan vi fx lade lokale kunstnere stå for flere af byens mange gavlmalerier, som kommunen også gerne vil se flere af, fx ved at lave et kommunalt projekt, hvor man har lokale kunstnere in mente til udsmykning af byens rum, siger han.

Men forvaltningens udspil handler jo faktisk i høj grad om at skabe bedre betingelser for vækstlaget og steder, hvor folk kan udfolde sig. Vil I i virkeligheden ikke det samme?

- Jo, men når man indtil nu har skullet finde penge til nye initiativer, har man ofte taget fra disse steder i kulturbudgettet, siger Per Clausen, der er bange for at se flere forslag til sparerunder på Huset, 1000Fryd og Trekanten.

- Vi har nogle store og dyre institutioner, der lægger beslag på en stor del af kulturbudgettet. Når vi så ved siden af disse hvert år skal have et par store arrangementer, kan det blive svært at finde midler til det almindelige rugbrødsarbejde. Men det er altså disse, der er forudsætningen for, at vi har et levende kulturliv. Ellers må man jo tilføre ekstra midler til kultur. Den der tankegang med, at på et godt budget i Aalborg Kommune, der går kultur og kunst i nul - altså at der hverken bliver tilført eller frataget midler, det er et lavt ambitionsniveau at have.

Den endelige kulturpolitik vedtages senere på foråret.