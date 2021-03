Entreprenør tabte slam over en kilometerlang vejstrækning

GUNDERUP:Kørsel med slam fra et biogas-anlæg udviklede sig til en voldsomt smattet og potentielt miljøfarlig affære i området omkring Gunderup løbet af onsdagen. Det fortæller indsatsleder Søren Korsgaard fra Nordjyllands Beredskab, der blev tilkaldt til stedet omkring klokken 17 onsdag eftermiddag.

Foto. Jan H. Pedersen

Oprydningen har stået på lige siden.

- Vi er i gang med det og skal nok arbejde hele natten; eller det vil så sige, det skal entreprenørerne, der har valgt at smide det her slam på vejen i stedet for ude på markerne, siger Søren Korsgaard.

Udbringningen af slammet har stået på hele dagen, men det var altså først sent onsdag eftermiddag, da nogen ringede og klagede over, at vejene i området var smattede, at beredskabet og myndighederne i øvrigt blev klar over slam-forureningen og rykkede ud.

- På trods af, at vejene er meget beskidte, så fortsætter de deres kørsel. Det gode er, at vi har været ude at stoppe det, og så har vi bedt dem om at rydde op 1:1. Så alt det, de har smidt, det skal de samle op - og det er de så gået i gang med, siger Søren Korsgaard.

Det drejer sig om slam, der dels ligger på vejene, og dels det slam, der er løbet i grøfter langs vejene.

- Det havner der, fordi man vælger at bruge nogle køretøjer, der er utætte, og hvor slammet ikke ligger forsvarligt. Det giver farlige situationer for andre trafikanter, og for miljøet er det også potentielt farligt, siger Søren Korsgaard.

Foto. Jan H. Pedersen

Aalborg Kommunes miljøberedskab er sat ind i sagen og skal sammen med beredskabet sikre, at entreprenøren får ryddet helt og ordentligt op efter sig. Slammet blev tabt over en fire kilometer lang strækning fra biogasanlægget på Torderupvej ind til Gunderup, en lille del af hovedvej 507 Hadsund Landevej og så ud ad Gunderupvej mod Mjels.

- Vi tilkaldte også politiet, som skulle sikre, at arbejdet blev stoppet - men entreprenøren valgte at høre efter og stoppede arbejdet frivilligt, så det blev ikke nødvendigt med politiet der, siger Søren Korsgaard, som i særdeleshed undrer sig over én ting:

- Hvorfor vælger man at blive ved med at køre, når man nu udmærket godt kan se, at man forurener?