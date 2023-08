Er det dig, der skal med til Prins Christians fødselsdag?

Er du 18 år, fra Aalborg Kommune og klar til kongelig fest? Eller kender du en, der gerne vil være med til at fejre Prins Christian?

Så skal du læse videre her, for kommunen opfordrer nu alle interesserede 18-årige til at sende en ansøgning om at komme med til den største fest i århundredet.

I anledningen af Prins Christians 18-års fødselsdag inviterer Kongehuset nemlig to unge fra hver kommune i landet til bal på slottet.

Fordi Aalborg Kommune er certificeret af UNICEF som Børnevenlig kommune, er det vigtigt, at udvælgelsen i høj grad sker på de unges præmisser.

Derfor har kommunens ungebyråd nedsat et udvalg, som i samarbejde med borgmester Lasse Frimand Jensen og rådmand for Børn og Unge, Morten Thiessen, skal gennemgå de ansøgninger, som kommer ind. Det skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

Dronningen inviterer Der er lagt op til et brag af en fest med festlig påklædning, underholdning, middag og dans. Kongehuset stiller busser til rådighed for transport, og deltagerne bliver samlet op på afhentningssteder rundt omkring i landet, kørt til hovedstaden og hjem igen med bus efter festen. Det er dronningen, der er vært for gallataflet på Christiansborg Slot, hvor blandt andre repræsentanter fra et udvalg af landets ungdomsorganisationer samt unge, som har markeret sig inden for sportens, kunstens og kulturens verden, inviteres. Derudover vil Kongehuset i samarbejde med landets kommuner invitere op mod 200 unge fra rigsfællesskabet til at deltage i fejringen, idet hver af Danmarks kommuner samt Grønland og Færøerne får mulighed for at udvælge to 18-årige til at deltage i gallataflet. I Aalborg Kommune er det Børn og Unge, UngAalborg og Ungebyrådet, der står for at udvælge, hvem der skal til bal på slottet. Kilde: Aalborg Kommune VIS MERE

For at komme i betragtning skal man være 18 år på dagen for festen, 15. oktober 2023, og beskrive, hvordan man er en god repræsentant for den mangfoldige ungdom, og hvad der er ens personlige motivation for at deltage i festen.

Kongehuset ønsker, at Gallataflets deltagere skal være unge, der repræsenterer hele landet og dets mangfoldighed, og at de to deltagere fra hver kommune har hver sit køn.

Sådan ansøger du:

- Send via Nemtilmeld til Ungebyrådet

- Lav en video på Instagram med hashtag #Aalborgtilprinsefest

- Ansøgningsfrist er 4. september 2023

Link til ansøgning for alle 18-årige i Aalborg Kommune