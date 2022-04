Er din bil over 4,5 meter? Så undgå at hoppe i denne p-fælde i Aalborgs midtby

Med alt det vejarbejde, der foregår rundt i Aalborg, var det meningen, det skulle være nemt, da Rune Eklund parkerede i Kennedy Arkaden 6. april. Han og sønnen skulle ind og se den nye Batman-film.

Han noterede sig godt, pladsen var kort i forhold til hans Mercedes stationcar, så han kørte så tæt på den bom for enden af båsen, at parkeringscensoren i bilen begyndte at hyle. Han har parkeret der før, så han tænkte, det nok skulle gå og indstillede sin EasyPark-app for de næste tre timer.

Men da han efter en hyggelig tur i biografen vendte tilbage, var der sat en gul seddel i forruden.

-Jeg bliver rasende, da jeg ser den. Jeg har betalt 75 kroner for at holde der, og så skal jeg oveni det have en bøde på 795 kroner med begrundelsen, min bil er for lang. Min bil er samme længde, som de fleste stationcars. Det er simpelthen en absurd bøde at give, fortæller han.

En tommelfingeregel at holde sig indenfor stregerne

Han indrømmer, hans bil har holdt udenfor stregerne.

-Jeg har teknisk set ikke holdt indenfor linjen, men det er jeg ikke den eneste, der ikke gør. Jeg har været tilbage et par gange. Hver gang har det været nemt at finde biler, der ikke passer ind. Pointen er, at hvis Q Park skal give bøder for det, bør de også skilte med, her kan biler på over 4,5 meter ikke holde, siger Rune Eklund.

Ifølge Alex Pedersen, administrerende direktør hos Q Park, er der ikke noget at gøre i forhold til, at bilen overskrider stregerne.

-Når der er en baglinje på båsen, er den lavet ud fra, at der skal være en vis mængde plads til midtergangen til at kunne køre ubesværet igennem, og det skal man overholde. Vi udskriver ikke afgifter, hvis bilen stikker en eller to centimeter ud over, men den må ikke holde tydeligt til gene, forklarer han.

Bedre skiltning er en mulighed

Derudover nævner han også, at der i Kennedy Arkaden er to forskellige størrelse pladser. Hvis man ikke kan være i de små, bør man tjekke om den længere størrelse er optaget. Til gengæld giver han Rune Eklund ret i, man kunne skilte med det.

-Jeg vil have mig en snak med mit driftspersonale, for det giver god mening at få nogen skilte op, der gør opmærksom på, hvor lange båsene er, og at man ikke må parkere der med en længere bil, siger Alex Pedersen.

Han tilføjer, at skilte eller ej, så er det altid en god ide lige at tjekke, om bilen er indenfor stregerne.