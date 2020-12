Er du i tvivl om mad til nytårsaften? Find din menu her

Selv om der er lukket godt og grundigt ned i Aalborg, så har rigtig mange restauranter forpligtet sig til at levere nytårsmenuer til aalborgenserne.

Vi har delt listen op i forskellige priskategorier, så man har et grundlag at orientere sig efter.

De fleste leverer brød og smør til menuer, og mange har også mulighed for tilkøb af både vinmenuer, børnemenuer, glutenfrit, kransekage og natmad, så man til sidst har en omfattende menu.

Nogle af stederne leverer til hoveddøren, mens andre har afhentning inden for bestemte tidsrum.

Mange forsøger sig med torsk, oksemørbrad og chokoladekage, mens andre går deres helt egne veje.

Menuerne er redigeret, så de er overskuelige og nemme at sammenligne, så hvis man vil have de fulde menuer, så klikker man bare på linket.

Husk at scrolle helt i bund, hvor Restaurant Bühlmanns luksus-nytårsmenu er værd at tage et kig på, hvis man har lidt ekstra på kistebunden.

Vi har forsøgt at holde øje med udbuddet af nytårsmenuer i Aalborg via søgning på google og beklager, hvis der er nogen, der har undsluppet søgemaskinen radar.

Så kig med og bliv inspireret.

De ambitiøse menuer til 400+ kroner

Applaus/Nam: 495 kroner

Applaus og Nam er igen i år gået sammen om nytårsmenuerne.

Snacks: Vaffel med modnet skinke og karl johan-creme, tataki laks med ponzucreme og ristet sesam, tapioka-chips med tatarsauce og bitre salater, bbq-gris med stikkelsbærsalsa og knas

Carpaccio med trøffelcreme, syltet jordskokker, jordskokkechips, limedressing og sprøde salater

Nytårstorsk med cremet hummerbisque, soyaristede nødder og urteolie

Kalvemørbrad med kartoffelfondant, glaserede rødbeder, råsyltet solbær, solbærcreme og trøffelsauce

Mousse på citron-verbena og vanilje med chokoladelåg, hindbærpure, citrussukker, knas og vaniljecreme

Brasserie og Restaurant NO76: 499 kroner

Kyllingeskind med peberrodscreme, glaskål med laksetatar og sprød gris med tomat

Hummersuppe - flødelegeret og med jomfruhummerhaler

Oksemørbrad med variation af selleri, pommes anna og morkelsauce

Mazarin med mørk og hvid chokolade, estragon og creme anglaise

Tilkøb af kransekage

Mest: 400 kroner

Salat af torsk rørt med mild aioli, dild, agurk og mayo af franske morkler

Hjemmerøget laks a la MEST anrettet med citronconfit, surdejsbrød og friskost

Oksemørbrad med gulerod, selleripuré, hjertesalat med havgus og pommes anna

Patent 2020 - af chokolade fra Michel Michaud på passionsfrugt toppet med saltede mandler

Tilkøb: Fire slags snacks, kaviar, ekstra brød, kransekage, natmad (slider)

Nam - med Applaus: 495 kroner

Se Applaus

Restaurant Fusion: 455 kroner

Torsk, hvidsojasauce, syltet daikon og urtesalat

Pighvar- og hummerbisque, soufflé af hvidfisk og jomfruhummer, selleri og urteolie

Oksemørbrad, dehydreret rødbede, sprøde skorzonerrødder, syltede sennepsfrø, blomkålskimchee, pommes anna og trøffelsauce

Gateau Marcel med browniebund - parfait-kuppel med karamelchokolade og flydende brunsviger

Tilkøb af kaviar og vinmenu

Restaurant Textur: 444 kroner

Textur har en cocktail inkluderet i sin menu.

Enebærrøgede kartoffelchips, nordjysk coppa, tomatchips og umamicreme

Aperitif-cocktail med hindbær, mynte, gin og ginger-beer

Sprød vaffel, marineret tun og karl johan-creme

Stegt skagenfisk, syltet hvid asparges og aromatisk smørsauce

Flot fedt-marmoreret oksefilet med blomsterkål og trøffelsauce

Chokolademousse af chokolade fra Michel Michaud med syltede bær og solbærsorbet

God kvalitet til prisen (300-399 kroner)

Cafeministeriet: 365 kroner

Jomfruhummerbisque, knoldselleri og kroket med soufflé af unghanebryst

Grillet andebryst a la Hoisin med græskarpuré og sprøde skud og spirer

Kalvefilet, timbale, kartoffel med estragonsmør og svampe-flødesauce

Chokoladetærte, lys chokolademousse, nødde-marengs og hvid chokoladecrunch

Tre slags hjemmelavede petit fours til kaffen

Tilkøb af børnemenu, surdejsbrød

Fandanko: 379 kroner

Fandankos snacks er der masser af.

Krustade med okseinderlår, samosa med gris og bbq-dip og sprød skal med røget laks Torsk med butternut squash, jomfruhummercreme og sort jordskokke-pure

Oksemørbrad med bagte bøgehatte, variation af selleri, kartoffelterrine og rødvinssauce

Chokolademousse med rabarbersorbet og chokoladeskal med æbler og karamelcreme

Tilkøb af Chili Con Carne, gourmetpizza og glutenfri nytårsmenu

La Locanda: 395 kroner

Snacks: Grissini med skinke, skinkepaté, oliventapenade og brød

Jomfruhummertatar med citron

Dampet torsk med fennikel i fiskefond

Spaghetti alla chitarra med hummerbisque og hummer

Oksemørbrad med kejserhat, hasselnødder og pommes anna

Chokolade/pærekage med vaniljeis

Tilkøb af fire slags italiensk ost med romsyltede valnødder til 65 kroner

Martin Kok: 315 kroner

Rimmet hellefisk med råsyltet rabarber & ærtepuré, rodfrugtchips samt ærteskud

Oksemørbrad med variation af græskar, svampe,quiche og kartoffelsouffle

Citron & marengs på sprød bund, profiteroles med saltkaramel på hvid chokolade

Tilkøb af fjerde ret og tre-retters børnemenu

Afhentes i Aalborg

Meyers: 365 kroner

Meyers leverer sin menu til døren - også i Aalborg.

Jomfruhummerbisque med torsk, syltet fennikel og æbler, toppet med urter

Chateaubriand af dansk oksemørbrad, luftig kartoffelmos med trøffel og rødvinsglace

Chokoladebrownie med lys chokolademousse og hindbærglace toppet med crumble

Tilkøb af børnemenu, kransekage og natmad

Kan leveres

Mortens Kro: 398 kroner

Snacks med røget hellefisk og rillette af gris

Læsø Jomfruhummer med hjertesalat, hokkaidocreme og blå chips

Terrine af unghane og gås

Grillet oksemørbrad med estragoncreme, bagt selleri og sprøde jordskokker

Konditor Fabien Chevreuils klassiske Gateau Marcel med 74% Valrhona chokolade

Hjemmebagt brød med smør

Musikkens Spisehus: 398 kroner

Musikkens Spisehus har en frisk salat med torsk på menuen.

Nytårstorsk med soya-limesauce, silderogn, sesamcreme og ristede cashewnødder

Friskhakket kalvetatar med røget æggeblommecreme, sprøde maltchips og trøffelmayo

Dåvildt både rosastegt og braisseret, jordskokker og rødbeder og kraftig vildtsauce

Mousse på lys chokolade med polynesisk vanille, toffeekaramel med rålakrids og citrusurter

Tilkøb af snacks, kaviar, trøffel, børnemad (burger), ost og natmad (burger)

Papegøjehaven: 399 kroner

Enten torsk, jomfruhummer og krabbekød eller andeleverparfait, confiteret kalv eller blinis

Helstegt kalvemørbrad med kartoffelkompot, ristede svampe og sauce calvados

Ananas i rom, cheesecake med blodappelsin, nytårsmåne og peanutbar med kokos og karamel

Tilkøb af en ekstra forret

Papegøjehaven gør det helt klassisk.

Prinses Juliana: 355 kroner

Rørt varmrøget laks med maltcrumble og urter.

Jordskokke serveret med bagt torsk, vakuumsyltede æbler og urter

Oksemørbrad serveret med gulerodspuré, pommes anna og okseglace

Gateau Marcel serveret med chokoladecrumble, vaniljecreme og syltede solbær

Tilkøb: Ost, kransekage og vin

Restaurant Bühlmanns: 395 kroner

Saltet torsk marmoreret i citrus med glaserede rødbedebrud, friterede kapers, syltede sennepskorn og fed peberrodssauce skilt med rødbedegastrik

Kalvemørbrad med pure på stegte svampe, pommes anna, trøffel og morkelsauce

Mousse på hvid chokolade, spongecake og gelé på solbær og peber med bærsauce

Tilkøb: Man kan opgradere til den vildeste luksusmenu

Restaurant Provence: 399 kroner

Frit valg af forret fra menukortet: ½ Hummer naturel, fiskesuppe, hummersuppe, foie gras-terrine, østers, tigerrejer, røget laks, salat med rejer, gedeost, carpaccio

Kalvemørbrad med glaserede rodfrugter kartoffelgratin hertil choronsauce

Nougattærte, crème brulée og sorbet

Tilkøb af vinmenu til 250 kroner

San Giovanni: 394 kroner

Mere italiensk blive det næppe som her på SanGiovanni

Anretning med antipasti:Tun med beder, scampirejer på salat af fregola, fennikelsalami, mortadella-mousse, hjemmelavet porchetta, ravioli og to hjemmelavede tapanader inkl. brød

Oksemørbrad med skysauce, zucchini, tomater og ovnstegte kartofler med aioli

Mazarinakge med solbærkompot, marengs, hvidchokolade cremaux

Tilkøb af hjemmelavet italiensk is, tiramisu og forbagt pizza til natmad

Slagter Stiller: 359 kroner

Ristet kammusling med brunet smør, cashewnødder, grøntsagsspaghetti og krydderurter.

Jomfruhummerbisque med soufflé af krebs, æbleperler og krydderurter

Oksemørbrad og kroket med braiseret kalvenakke, Karl Johan-sauce og pommes puré.

Citruskage med mandelcrumble, hvid chokoladeparfait, hyldeblomst og urter.

Tilkøb: Kaviar og charcuteri til natmad

Timm Vladimirs Køkken: 385 kroner

Krustader med ærtekompot, rygeost og syltede dildstilke inkl. French 75 Cocktail med gin

Pankopaneret vesterhavstorsk, rodfrugtsauté med røget muslingesauce med grøn olie.

Oksemørbrad fra Rævhede, græskarpuré med brunet smør og kartoffelfondant

Intens chokoladekage ”Rocky Road” med saltkaramel, hindbærstøv og vaniljeis fra Skarø

Tilkøb: Vinpakke fra Laudrup Vin

De prisbevidste (under 300 kroner for maden)

Bistro V: 295 kroner

Enkelt fra Bistro V

Bagt torsk med jordskok, skaldyrssauce og urter

Røget unghaneterrine med syltede løg, maltflager og mild sennep

Dansk oksemørbrad, persillerod, persillepurè, gratineret kartoffel og bordelaise

Hvid chokolade med, ristede mandler, lemoncurd, passionfrugt og marengs

Der er et hav af tilvalgsmuligheder som vinmenuer, øl, kransekage, sødt, natmad og kaviar

Chicago Roasthouse: 219 kroner

Så er der kød fra Chicago Roasthouse

Krydderbagt laks eller tunmousse

Chicago roast med frit valg af tilbehør af kartofler, salat og sauce

Nytårsdessert

Tilvalg af oksemørbrad +60 kroner eller ost +40 kroner

Kan ved forespørgsel leveres

Simons: 299 kroner

Koldrøget laks med syrnet fløde eller souffle af unghane med marineret krydderurtesalat

Bøf af oksemørbrad med svampe, pommes anna og sauce bordelaise

Hvid chokolade panna cotta med hindbær og vaniljecreme

Tilkøb af snacks

Skydepavillonen: 285 kroner

Fisketerrin af røget hellefisk med jomfruhummerhaler

Bøf af kalvefilet med ristede svampe, jordskokkepuré, pommes croquette og rødvinssauce

Gateau Marcel med hasselnøddeis og syltede bær

Der kan bestilles pålægsbord til natmad

Slagteren og Kokken: 295 kroner

Menuen er opdelt således, at man skal foretage nogle valg

Forret 1 er tre fiskeretter med tun, laks og rødtunge

Forret 2 er tapas med blandt andet mørbrad, ost, pate, vittello tonnato

Mellemret med græskar

Hovedret 1 er krondyrfilet med waldorfsalat og kartofler. Hovedret 2 er gris og kalvemørbrad med pommes anna og sauce espagnole.

Dessert 1 er chokoladefondant med hindbær-flødeis. Dessert 2 er ost.

Minimum seks kuverter

RestaurantSmaek: 295 kroner

Smaek plejer at være smag for skillingen.

Asian-style laks med soya/lime vinaigrette, risflager og sesammayonnaise

Kalvemørbrad med svampe, pommes anna med jordskokker og pebersauce

Chokoladefondant med vaniljecreme, kirsebærmarengs og sprødt kageknas

Victors Madhus: 275 kroner

Langtidspocheret kulmule med svampecreme

Oksemørbrad stegt med timian og hvidløg, selleripure og ”kartoffelkage”

Brownie af med hasselnødder, crumble på havre og nødder og rabarber

Vegetarmenuer

Fandanko: 379 kroner

Crustade med rørt grøn ”tatar”, samosa med rodfrugter og sprød skal med grillede asparges

Grillet tofu, butternut squash, pocheret pak choy og surdejsbrød

Seitan, bøgehatte, variation af selleri, cremet portobellosauce og kartoffelterrine

To slags chokolademousse med rabarbersorbet i chokoladeskal og karamelcreme

Tilvalg af non-vegetarisk nytårsmenu, børnemenu, kransekage og natmad

Kan leveres

Meyers: 365 kroner

Bisque med ravioli af ricotta og tang, syltet fennikel og æbler, toppet med urter.

Mille-feuille af selleri med svampe, luftig kartoffelmos med trøffel og rødvinsglace

Chokoladebrownie med lys chokolademousse og hindbærglace toppet med crumble

Tilvalg af non-vegetarisk nytårsmenu, børnemenu, kransekage og drikkevarer

Kan leveres

Timm Vladimirs Køkken 385 kroner

Krustader med ærtekompot, rygeost og syltede dildstilke inkl. French 75 Cocktail med gin

Paneret saltbagt-selleri, rodfrugtsauté med sauce på røget fløde med grøn olie

”Veggie Wellington” – butterdej med kastanjer, gammelknas og græskarpuré og brunet smør

Intens chokoladekage ”Rocky Road” med saltkaramel, hindbærstøv og vaniljeis fra Skarø

Tilkøb: Vinpakke fra Laudrup Vin

Supermarkedernes menuer

Man kan hvert år bestille sin nytårsmenu hos supermarkederne, og råvaremæssigt er der ofte noget at komme efter, da menuerne er landsdækkende og nyder godt af stordriftsfordelene. Priserne er desuden i den lave ende.

Hvorvidt kvaliteten er besparelsen værd, det er ikke til at vide.

Bilka: 269 kroner

Nytårstapas med laks, ristet toast med anderilette og hummersalat

Cremet jordskokkesuppe med dampet torskeloin og brød

Ludvig oksemørbrad med kartoffelgratin og Karl Johan svampesauce

Isdessert med hjemmesyltet ananas, melon og kiwi på bund af skovbærcoulis

Tillvalg for særlig børnemenu, kransekage og drikkevarer

Coop - Kvickly og SuperBrugsen: 289 kroner

Sliders med slow cooked pork

Koldrøget Chimichurri laks med pak choy og goma hollandaise og blodappelsin perler

Oksemørbrad med trøffelravioli, braiseret kalv og madeira sauce

Mascarpone citronmousse med passionsfrugt, lakridsæg og citruscoulis

Inklusiv forslag til vin og øl

Føtex: 279 kroner

Nytårstapas med laks, ristet toast med anderilette og hummersalat

Cremet jordskokkesuppe med dampet torskeloin og surdejsbrød

Oksemørbrad med råmarinerede rodfrugter, kartoffelgratin og karl johan-sauce

Chokolademoussekage med skovbærcoulis, hvid chokoladecrumble og brombær

Tilkøb af kransekage og børnemenu

Meny: 298 kroner

Tapastoast med and og gris og med med laksesalat

Hummersuppe med cognac, rejebidder og rodfrugtchips med pagnotellabrød og smør

Oksemørbradbøf med rødvinsauce, kartoffelgratin, græskarpuré og græskarsylt

Sprød feuilletine med hindbærpuré, mandelbiscuit, yozo kugler og lakridscrumble

Tilkøb af børnemenu

Spar: 258 kroner

Blinis med skagensalat og italiensk trøffelsalami

Røget laks med parmaflager, rodfrugtchips, brød og smør

Oksemørbrad med kartoffelgratin med ost, gulerodspuré, syltede svampe og rødvinssauce

Mousse af mælkechokolade med skovbærcoulis og blåbær

Forslag til vinvalg

Luksus

Restaurant Bühlmanns: 995 kroner

Scheelsminde har to nytårsmenuer med. Den ene er luksus.

Snacks

Champagnemarineret melon med violer og sort peber

Sprøde kyllingechips med trøffelcreme

Malt grissini med modnet serano og ostemayonnaise

Kaviar

10 gram kaviar med pebret friskost, finthakket purløg og smørstegte briocherondeller

Forret 1

Pocheret dansk sorthummer med tomatsalat på friske, grillede og syltede tomater, basilikumsolie, urtemix og letrøget flødesauce på fløde 50 procent tilsmagt chipotle og piment

Hertil friskbagt surdejsbrød og smør

Forret 2

Nytårstorsk v. 2.0. Saltet vesterhavstorsk marmoreret i citrus med glaserede rødbedebrud, friterede kapers, syltede sennepskorn og fed peberrodssauce skilt med rødbedegastrik

Hertil friskbagt surdejsbrød og smør

Hovedret

Dansk kalvemørbrad med pure på stegte svampe, pommes anna med knoldselleri og brunet smør

Hertil syltede bøgehatte, trøffel og morkelsauce

Dessert

Mousse på hvid chokolade og lang peber dækket i mørk chokolade. Sprød spongecake, krystalliseret chokolade og gelé på solbær og peber

Hertil lun bærsauce på ristede solbær

Petit four