Er du smittet? Her kan du blive corona-testet i Nordjylland den kommende uge

NORDJYLLAND:Region Nordjyllands mobile testenheder fortsætter rundt i det nordjyske for at teste for corona. Her kan alle over 12 år uden symptomer blive testet uden henvisning og tidsbestilling.

Her kan du se, hvor du kan blive testet den kommende uge - fra 3. til 7. august:

Løkken: Mandag 3. august kl. 9-15 ved Materielgården, Vrenstedvej 54, Løkken.

Hirtshals: Tirsdag 4. august kl. 10.00-15.00, Havnegade 26, Hirtshals

Skagen: Onsdag 5. august kl. 9.00-15.00, Skagen Rådhus, Sct. Laurentii Vej 87, Skagen

Læsø: Torsdag 6. august kl. 13.30-18.00, Byrum Hovedgade 56, Læsø

Hals: Fredag 7. august kl. 9.00-15.00, Hals Hallens cafeteria, Idræts Allé 103, Hals

Aalborg Lufthavn: På balkonen, Aalborg Lufthavn, Ny Lufthavnsvej 100, Nørresundby:

Mandag 3. august kl. 11.30-13.00 samt 16.15-17.30

Tirsdag 4. august kl. 11.30-13.00 samt 16.15-17.30

Onsdag 5. august kl. 11.30-14.00 samt 16.15-17.30

Torsdag 6. august kl. 11.00-14.00 samt 15.15-17.30

Fredag 7. august kl. 11.30-14.00 samt 16.15-17.30

Andre muligheder for coronatest

Udover de mobile testenheder er der tre faste teststeder i Region Nordjylland, hvor alle over 12 år uden symptomer kan blive testet. Her skal man dog bestille tid på forhånd på www.coronaprover.dk

De faste teststeder er placeret ved Aalborg Kaserner i Nørresundby, Hjørring Kaserne og ved Thisted Havn.

Hvis du har symptomer på corona, skal du have en henvisning fra din læge til at blive testet på et af regionens hospitaler. Det samme gælder for børn under 12 år både med og uden symptomer, oplyser Region Nordjylland.