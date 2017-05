Erfarne profiler skal løfte AaB

AALBORG: AaB fik onsdag aften sat punktum for en skuffende sæson, da nederlaget til Randers FC betød, at nordjyderne nu ikke har flere kampe på denne side af sommerferien.

Nu kan sportsdirektør Allan Gaarde og cheftræner Morten Wieghorst i stedet koncentrere sig om det kommende transfervindue, hvor der skal forstærkninger til.

- Jeg er blevet meget klogere på truppen. Jeg har lært noget hver dag, og jeg føler, at jeg har et godt overblik over, hvad der skal til. Nu skal vi sørge for at gøre de rigtige ting, så AaB kan komme tilbage dertil, hvor klubben har været og skal være, siger Morten Wieghorst.

For sportsdirektør Allan Gaarde handler sommerens transfervindue derfor især om at finde erfarne spillere, der kan gå direkte ind og forstærke AaB’s startopstilling.

- Vi skal have fundet spillere, der kan hjælpe os fra dag ét. Det skal være nogle spillere, de unge spillere kan læne sig op ad, siger Allan Gaarde.

Han er allerede godt i gang med den proces.

- Vi håber at have noget på plads, når vi starter igen i juni, men vi er helt sikkert ikke færdige. Vi har nogle navne på blokken, men de spillere, vi gerne vil have, er også spillere, der har håb om at skulle spille i endnu større ligaer, siger Allan Gaarde.