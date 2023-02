Et år efter invasionen blev der sendt støtte fra Aalborg til Ukraine

AALBORG:Den 24. februar 2022 forcerede russiske tropper den ukrainske grænse, og krig på det europæiske kontinent blev med ét virkelighed.

Siden invasionen har hele verdens øjne været rettet mod det østeuropæiske land, hvor kampene nu har raset i et år. Årsdagen for krigen er blevet markeret mange steder, og det blev den også flere steder i Nordjylland.

Demonstrationen startede foran Salling på Nytorv. Foto: Henrik Bo

I Aalborg havde herboende ukrainere arrangeret en fredelig demonstration på Nytorv foran Salling. Her mødte flere hundrede mennesker op for at vise deres støtte til Ukraine og tænde lys, og et enormt ukrainsk flag blev båret i gennem gaden.

Efter demonstrationen var alle deltagere inviteret til pizza i Bethelkirken.

Demonstration til støtte for Ukraine i Aalborg