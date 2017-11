Et af hovednavnene afsløret: The Script

NIBE: Den irske poprockgruppe The Script bliver et af hovednavnene på næste års Nibe Festival, der afvikles 4.-7. juli.

Bandet har eksisteret siden 2008 og har gennem årene samlet en støt voksende fanskare med hits som "The Man Who Can’t Be Moved", "Hall of Fame" og "Superheroes".

The Script spillede på Thy Rock i 2013 og samlede ved den lejlighed 11.000 mennesker på Dyrskuepladsen, hvilket stadig er rekord i Thisted. NORDJYSKE gav koncerten seks stjerner og følgende ord med på vejen: "Ægte hitmagere, der ikke bare forstår at skrive et lækkert radiohit, men også give deres publikum en helt uforglemmelig koncertoplevelse, krydret med lige dele følelse og showmanship."

- Vi har forhandlet med dem gennem flere år, og imens er de bare blevet større og større. Og nu lykkedes det altså at lande dem som hovednavn - og det med en koncert, der bliver den eneste danske sommerkoncert i 2018, siger lederen af Nibe Festival, Peter Møller Madsen.

The Script udgav i september albummet "Freedom Child" og drager i starten af det nye år ud på en verdensturné, hvor de blandt andet spiller på Tap1 i København 3. marts.