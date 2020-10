Et trækplaster og en tradition i midtbyen åbner ikke i år

AALBORG:Skøjtebanen på C. W. Obels Plads plejer at samle masser af aalborgensere på isen fra 1. december til 15. marts, men i år må borgerne kigge langt efter turen på isen.

Sundheds- og kulturudvalget har nemlig besluttet ikke at opstille den udendørs skøjtebane i år.

Der bliver ingen skøjtebane på C. W. Obels Plads i år. Arkivfoto

- Situationen er, som den er i Aalborg. Vi ser et stigende antal corona-smittede i Aalborg og i Danmark, og vi bliver nødt til at sikre os, at vi lever ud fra et forsigtighedsprincip, hvor vi ikke laver en smittekæde,som vi slet ikke kan få styr på, siger sundheds- og kulturrådmand Mads Duedahl (V).

Ikke opsyn hele døgnet

Kommunen er bl.a. bekymret for, hvad der vil ske på skøjtebanen, når der ikke er opsyn, og at det vil være svært at styre.

- Vil der være for mange,vil man komme for tæt på, og vil det starte nogle smittekæder, som vi ikke vil kunne opspore igen. Det vil være yderst problematisk i en tid, hvor vi har et stigende smittetal, hvis der blev spredt smitte rundt i hele kommunen og regionen, fordi de havde været på skøjtebanen. Jeg ved godt skøjtebanen er udendørs, men det er ikke en risiko, som vi er villig til at løbe.

- Ærgerligt

Han ærgrer sig dog over, at skøjtebanen ikke stilles op.

- Det er en rigtig ærgerlig beslutning, som jeg havde håbet på, at vi ikke skulle træffe, fordi vi er i en mørk tid,hvor der er brug for lyspunkter, have det sjovt og være sammen, siger Mads Duedahl.

Med de nuværende corona-restriktioner må der ikke være mere end 50 personer på skøjtebanen, og derfor har kommunen haft en dialog med Nordjyllands Politi i forhold til risikoen for, at skøjtebanen kunne blive et hotspot for smitte spredning, og fra politiets side er vurderingen, at skøjtebanen kan blive en udfordring.

Lytter til sagkundskaben

- Alle i sagkundskaben har klart peget at det ikke var en risiko, der var værd at løbe, og det lytter vi selvfølgelig også til, siger Mads Duedahl

Nordjylland Politi vurderer, at skøjtebanen vil være en aktivitet, som er omfattet af det gældende forsamlingsforbud på 50 personer, og derfor kan politiet være nødsaget til at give påbud og/eller bøde til de tilstedeværende. I forhold til kommunen andel som arrangør, er det dog vurderingen, ”at Aalborg Kommune ved tydelig skiltning næppe kan pådrages et strafansvar i tilfælde af at der er for mange tilstede”.

Men samlet set er det vurderingen i sundheds- og kulturforvaltningen, at det vil være svært at styre antallet af brugere af skøjtebanen, da der både er tale om aktive på isen, og ofte mange der sidder på banderne rundt banen.

Krisestab

Desuden har kommunens COVID-19 krisestab behandlet sagen, og herfra lyder dommen, at det ikke vil være hensigtsmæssigt under de nuværende COVID-19 forhold, at opstille skøjtebanen.

Andre store byer som Aarhus og Esbjerg Kommune har også valgt ikke at åbne deres udendørs skøjtebane, mens borgerne eksempelvis kan komme på isen i Randers.

- Nogen kommuner har valgt at åbne, og andre kommuner har ikke valgt at åbne. Der er jo ikke nogen klar entydig retning for, hvordan man skal handle. Der er jo ikke en lovgivning, der siger, at man skal have en skøjtebane op eller ned, siger rådmanden.