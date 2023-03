Et ubrugeligt resultat for begge hold

HELSINGØR:Tre nederlag i træk - alle mod tophold ganske vist - var indgangsbønnen for Vendsyssel FF, da de fredag aften havde taget den lange tur til Helsingør for at møde Nordic Bet Ligaens nummer tre, Helsingør FC.

Efter en stille start var det Vendsyssel FF, der godt otte minutter inde i kampen var tæt på at komme foran. Med et fladt langskud var Rune Frantsen lige ved at overliste Helsingørs målmand Mandé Soyouba, men bolden sneg sig udenom stolpen.

Få minutter senere ville VFF-spillerne gerne have haft et straffespark, da selvsamme Helsingør-målmand ramte VFF-anfører Lucas Jensen i hovedet, da han fulgte en lang fremlægning helt til dørs og headede den over målmanden, men desværre for nordjyderne også forbi målet.

Helsingør FC - Vendsyssel FF Fodbold, Nordicbet Ligaen Mål: Advarsler: Vendsyssel FF's opstilling (4-3-3): Marcus Bundgaard - Rune Frantsen, Mads Greve, Tobias Anker, Emil Arendrup Nielsen - Zander Hyltoft (90. min, Victor Mpindi), Ayo Simon Okosun, Oscar Buch (57. min. Tiemoko Konate), Carl Lange (77. min. Anton Sojberg) - Lucas Jensen (77. min. Lasse Steffensen), Wessam Abou Ali, VIS MERE

Først i 25. minut kom hjemmeholdet til deres første halve mulighed, da et skud fra new zealandske Callum McCowatt måtte hjælpes over overliggeren af Marcus Bundgaard i VFFs mål.

Simon Okosun var i 30 minut tæt på med et hovedstød efter et frispark begået mod Lucas Jensen.

Idet 35. minut fik Carl Lange et gult kort for at nedlægge Oliver Drost, og det gav et frispark blot en enkelt meter fra straffesparksfeltet, og Drost eksekverede selv, men det blev kun til et skidt spark lige i VFF-muren.

Callum McCowatt fik efter 40 minutters spil en pæn stor skudchance for Helsingør, men den fik Tobias Anker neutraliseret med noget, der mindede om en glidende ishockeytackling.

Med 0-0 ved frygtede man en omgang 0-0 igen magen til første opgør i ligaen mellem de to hold. Og sådan gik det også.

Helsingørs Oliver Drost havde dog et godt skud, som Marcus Bundgaard måtte afvise, og i 56 minut var det VFFs Mads Greve, der med et langskud var ved at overliste Mandé Soyouba, der dog fik fistet skuddet over mål.

Et fint et-to spil bragte i 67. minut Carl Lange alene med Helsingørs målmand, men Mandé Soyouba fik afvist forsøget fra VFF-spilleren.

Et kvarter før tid var VFF fem mod tre, men Lucas Jensens skud i situationen ramte for lige på Mandé Soyouba.

Tiemoko Konaté fik kampens sidste reelle scoringsmulighed, da han efter en lang aflevering bragte sig selv til frit skud, men han afsluttede svagt.

Mere blev det ikke til, og dermed endte kampen med et resultat ingen af holdene reelt kan bruge til noget som helst i kampen om at hægte sig på topholdene i ligaen.