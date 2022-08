Et utraditionelt skoleskift har ændret Rasmus’ liv

AALBORG:Kan man virkelig gå i folkeskole og samtidig få skoletasken fyldt op med oplevelser fra hele Danmark?

Det fik 19-årig Rasmus Clausen, da han skiftede den klassiske folkeskole i Struer ud med en tid på skoleskibet Marylin Anne. Her tog han 8.-10. klasse.

I dag - to år efter, han gik i land for sidste gang fra Marylin Ann - er han tilbage på et skoleskib. Denne gang huserer han på verdens ældste civile skoleskib George Stage, der kan opleves på kajen i Aalborg til Tall Ships Races 2022.

Rasmus Clausen havde det svært i folkeskolen. Han så ikke frem til at komme i skole sammen med sine kammerater. Derfor skete der ofte det, at han blev væk.

- Nogle dage gik jeg mod skolen, indtil jeg vidste, at min mor var taget afsted. Så vendte jeg om og tog hjem og sov videre, siger Rasmus Clausen.

Rasmus Clausen elsker hverdagen på skibet, hvor han arbejder, lærer og hygger sig med de andre elever. Foto: Martél Andersen

Andengradsligninger og noveller sagde ham intet, og derfor havde han svært ved at motivere sig selv. Det blev der dog lavet om på, da han kom på Marylin Anne i 8. klasse. Først og fremmest er det noget sværere at blive væk fra undervisningen, fordi man bor på skibet sammen med sine lærere.

Dernæst var det også vigtigt for Rasmus Clausen at få skabt en mere struktureret hverdag, hvor han udover undervisningen også havde ansvaret for flere arbejdsopgaver.

Samtidig passede undervisningen også bedre til den ellers skoletrætte folkeskoleelev.

- Jeg havde enormt svært ved at lytte til en gammel mand, der stod ved tavlen. På Marylin Anne havde jeg en underviser, der hedder Jeppe, som var meget mere mig. Han var ung og relatérbar. Forholdet mellem lærer og elev blev meget mere personligt, og det gjorde, at jeg også gad at høre på ham i undervisningen, siger Rasmus Clausen.

Det er i dette rum, at omkring 20 elever sover. Hængekøjer bliver hver aften hængt op i loftet, så eleverne sover side om side. Foto: Martél Andersen

Efter 10. klasse var han igen klar til skolelivet. Han havde lært at hanke op i sig selv og blevet mere disciplineret, og de seneste to år har han brugt på at tage den gymnasiale uddannelse HF.

- Det havde jeg aldrig gennemført, hvis ikke jeg havde været på skoleskibet. Jeg tror simpelthen ikke, at jeg var mødt op, siger han.

Tilbage på skoleskib

Efter to år som gymnasieelev er han nu igen elev på et skoleskib. George Stage skal være hans skole, hjem og arbejdsplads de næste 4-5 måneder, hvor skibet tager ham rundt i Europa.

Når han er færdig til december - og forhåbentlig har bestået eksamen - kan han skrive "ubefaren skibsassistent" på CV'et, ligesom mange elever på George Stage har gjort før ham.

Skibet er verdens ældste civile skoleskib. Vi skal helt tilbage til sommeren 1882, før vi finder skibets første sejlads. Dengang var skibet med til at give unge mennesker på omkring 14 år en søfartsuddannelse.

Fakta om George Stage Tre-mastet fulddrigger

Bygget i 1934 på Frederikshavn Værft

36 meter lang i vandlinjen. 54 meter lang med bovspryd. 8 meter bred

30 meter i mastehøjde

20 sejl. georgestage.dk VIS MERE

Siden har skibet hvert år sejlet med unge mennesker for at give dem en uddannelse og en oplevelse på havene.

Skibet besøger Tall Ships Races 2022 i Aalborg, hvor det kommer til at ligge til kaj ved Utzon Centret. Skibet, der besøger Aalborg, er dog ikke det samme, som stævnede ud for første gang i 1882.

I 1934 blev det besluttet at bygge et nyt skoleskib, der var større, bredere og mere rummeligt. Det er det skib, som blandt andre Rasmus Clausen sejler med i dag.

Han startede på skibet for 14 dage siden sammen med 63 andre elever.

I HF kunne Rasmus Clausen mærke, at han var på vej tilbage i de dårlige vaner. Han manglede struktur. Det har de første 14 dage på George Stage allerede lavet om på. Han er sikker på, at tiden på skibet bliver både en oplevelse og en læring for livet.

For tiden er han på vagt fra 12-15 og fra midnat til klokken 04. Resten af dagen bruger han på skole, og så er der tre-fire timers fritid.

Efter opholdet på George Stage regner Rasmus Clausen med fortsætte på en uddannelse i det maritime. Foto: Martél Andersen

Og den faste struktur og arbejdsgang passer ham godt.

- Vi får at vide, hvis ikke vi udfører vores arbejde godt nok. Vi har en stram tidsplan, og hvis noget tager for lang tid, går det enten udover din egen fritid eller andres arbejde. Det gør, at man strammer sig an.

De 64 elever sover i køjer og spiser altid sammen. Der er en kok på skibet, og menuen byder på alt fra friskfanget fisk til vegetariske rødbedefrikadeller.

George Stage ligger til i Aalborg fra torsdag. På søndag går turen videre til Skotland og Irland, inden de sejler sydpå til Spanien og Frankrig. De kommer tilbage til Danmark igen i slutningen af oktober.

George Stage