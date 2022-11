Eventchef er tilbage på arbejde, men nægter at svare på spørgsmål om sit pengeforbrug

AALBORG: To velkomstreceptioner for 3F, der har kostet skatteborgerne mere end en halv million kroner.

750.000 kroner til udenlandske cirkusartister.

Et tocifret antal restaurantbesøg og en samlet barregning på mere end 38.000 kroner på pubben med Nordjyllands største udvalg af øl.

Som Nordjyske har dokumenteret gennem de seneste uger, har eventchefen i Aalborg Kommune været flittig til at bruge skatteborgernes penge, men arbejdsomheden strækker sig ikke til at svare på spørgsmål om forbruget.

Afsløringerne har ført til, at Ankestyrelsen har bedt Aalborg Kommune om en redegørelse i forbindelse med støtten til 3F, og at Aalborg Kommune selv har igangsat en revision af hele eventområdet.

Nægter at stille op

Nordjyske har siden oktober forsøgt at få et interview med Søren Thorst i forbindelse med afsløringerne.

Han ønskede i første omgang ikke at stille op. Vi fortsatte dog med at stille ham spørgsmål, indtil Aalborg Kommune i slutningen af oktober meddelte, at eventchefen var sygemeldt.

Kommunen oplyser nu, at eventchefen er tilbage på arbejde, og derfor har Nordjyske igen forsøgt at få Søren Thorst i tale.

Nordjyske vil blandt andet gerne spørge eventchefen om, hvordan han kunne lave en redegørelse i forbindelse med afsløringen af støtten til den første velkomstreception for 3F, uden at nævne at han også havde betalt for en anden velkomstreception for 3F tre år før.

Hvad han har fået for de mere end 38.000 kroner, han har brugt på John Bull Pub og hvad skatteborgerne i Aalborg Kommune har fået ud af det?

Hvorfor der ikke findes bilag til størstedelen af hans udgifter på restauranter og værtshuse i Aalborg?

Og sidst men ikke mindst, hvem der har godkendt hans repræsentationsudgifter?

Men Aalborg Kommune oplyser, at eventchefen, selv om han er tilbage på arbejde, fortsat ikke ønsker at stille op til et interview, fordi Aalborg Kommune nu er i gang med en revision af eventområdet.

Hans chef, kommunaldirektør Christian Roslev, ønsker heller ikke at udtale sig, så længe kommunens revision er i gang.

Aalborg Kommune forventer at præsentere resultaterne af revisionen for økonomiudvalget på et møde 5. december.