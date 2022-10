Eventchef har godkendt betalinger på 447.249 kroner, men nævnte det ikke i redegørelse

AALBORG:De seneste uger har der været stor opmærksomhed om borgmesterens forvaltning og dens brug af skatteborgernes penge.

Det er kommet frem, at Aalborg Kommune har brugt i alt 447.249 kroner på markedsføring og en reception for 3F i forbindelse med fagforeningens kongresser i byen i 2016 og 2019.

En central embedsmand går igen i begge sager - eventchef Søren Thorst - og Nordjyske kan i dag afsløre, at det var ham, der godkendte begge betalinger på henholdsvis 225.000 og 222.249 kroner.

En væsentlig detalje, som var undladt i kommunens redegørelse.

Gået i flyverskjul

Søren Thorst har allerede erkendt, det var ham, der godkendte betalingen af velkomstreceptionen for 3F i 2019.

Ankestyrelsen har bedt Aalborg Kommune forklare sig i sagen, fordi det kan være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.

I forbindelse med afsløringen i Nordjyske lavede Aalborg Kommune selv en redegørelse til byrådet.

Her undlod man at fortælle, at Aalborg Kommune også betalte 225.000 kroner i markedsføringstilskud til 3F's kongres i 2016.

Det blev senere afsløret af Lars Bjørknæs og Aktindsigterne.

Aalborg Kommune skrev, at de ikke var opmærksomme på betalingen til 3F i 2016, fordi den var betalt fra en anden konto end velkomstreceptionen i 2019.

Men Nordjyske kan nu afsløre, at Søren Thorst, der var med til at lave redegørelsen, godkendte begge betalinger, og dermed må have været bevidst om begge betalinger.

- Søren Thorst har godkendt, at udgiften (i 2016 red.) blev konteret (...) i kommunens regnskabssystem, skriver kontorchef i Aalborg Kommune Freddy Falk i en mail.

Nordjyske ville gerne spørge Søren Thorst om, hvorfor han undlod at fortælle om 2016-tilskuddet i redegørelsen til byrådet, når nu det var ham, der godkendte betalingen.

Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Borgmester fortalte det ikke

At Søren Thorst godkendte betalingerne i både 2016 og 2019, blev heller ikke nævnt, da Thomas Kastrup-Larsen blev interviewet af TV2 Nord torsdag.



Eventchef Søren Thorst og vicekommunaldirektøren stod bag betalingen i 2019. Hvem stod bag betalingen i 2016?



- Det var daværende kommunaldirektør Jens Kristian Munk, der anviste betalingen, svarede han.

Nordjyske ville gerne spørge Thomas Kastrup-Larsen, hvorvidt han var klar over, at Søren Thorst også godkendte fakturaen i 2016, da han talte med TV2 Nord, men borgmesteren oplyser på sms, at han er på Kreta og derfor ikke står til rådighed for pressen.

Heller ikke kommunaldirektøren var meget for at sætte Søren Thorst i forbindelse med betalingen.

I forrige uge svarede han skriftligt, da Nordjyske spurgte ham, hvem der betalte for tilskuddet i 2016.

- Så vidt vi kan se, er beslutningen, i tråd med de daværende rammer, truffet administrativt af kommunaldirektør Jens Kristian Munk, skrev han.

Først efter flere mails frem og tilbage, vendte kommunens kontorchef tilbage med svaret om, at Søren Thorst også var med til at godkende betalingen i 2016.

Tilliden er væk

Rådmand og løsgænger Kristoffer Hjort Storm, har tidligere kritiseret forløbet, og nu er hans tillid til borgmesterens forvaltning brugt op.

- Flere byrådsmedlemmer har gentagne gange stillet spørgsmål til den her sag, og vi får hele tiden ikke-svar, mens der konstant kommer nye historier frem i pressen, siger han til Nordjyske.

- Min tillid er forsvundet.

Han ser efterhånden flere tegn på, at Aalborg Kommune forsøger, at "feje tingene ind under gulvtæppet", i stedet for at hjælpe politikerne med at komme til bunds i sagen. Derfor vil han nu drøfte følgerne med de øvrige medlemmer af Økonomiudvalget.

- Her må vi tale om, hvad den dårlige politikerbetjening skal have af konsekvenser, siger han.