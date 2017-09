F18-fly måtte bruge nødwire - spærrede startbane

NORDJYLLAND: Et F18 fly fra Finland måtte søndag eftermiddag bruge en bremsewire for at stoppe, da det landede ved 14.45-tiden.

Det bekræfter direktør Søren Svendsen, Aalborg Lufthavn.

- Der er en sikkerhedswire spændt ud for enden af landingsbanen lidt ligesom på et hangarskib til at fange flyet, såfremt flyet ikke kan bremse, inden det kører af banen. Den wire havde et militært fly i brug, forklarer lufthavnsdirektøren.

Flyet var ved godt 15-tiden blevet kørt væk fra landingsbanen igen.

- Men der gik lidt tid med at få rullet wiren op igen, og det betød, at et fly fra Norwegian har måttet holde og vente på at blive sendt afsted. Forsinkelsen blev omkring en halv times tid, konstaterer lufthavnsdirektøren.

Vagtholdsleder Klaus Thing Rasmussen fra Forsvarets Operationscenter bekræfter ligeledes hændelsen.

- Der var tale om et finsk F18-fly, som deltog i en øvelse i luftrummet over Sverige. Her konstaterede piloten, at han havde problemer med sine bremser, og det betød, at han udsendte et mayday lige før klokken 14.30. Da Aalborg Lufthavn var den nærmeste lufthavn med en bremsewire, som flyet skulle bruge, når det nu ikke selv kunne bremse maskinen ned. Så piloten fløj til Aalborg og landede der, forklarer vagtholdslederen.

Han understreger, at der ikke skete skade på hverken mennesker eller materiel.

- Vi havde lige kortvarigt SAR-helikopteren oppe for at følge flyet ned under selve landingen. Det er en standardprocedure. Nu vil flyet hurtigst muligt blive repareret og derefter fløjet til Sverige igen, siger Klaus Thing Rasmussen.