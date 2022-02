Få overblikket over Mia-sagen: Det mangler vi svar på

AALBORG:To 36-årige mænd bliver i dag klokken 11 fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for drab i forbindelse med Mia Skadhauge Stevns forsvinden.

Formodningen er, at anklagemyndigheden vil begære dørene lukkede under grundlovsforhøret, men dette sker dog først efter sigtelsen mod de to mænd er læst op.

Dermed kan offentligheden blive klogere på, hvad de to mænd præcist er sigtede for, og hvordan de forholder sig til drabssigtelsen.

Det er endnu ikke lykkedes at finde 22-årige Mia Skadhauge Stevn, men politiet sigter de to mænd for drab ud fra den betragtning, at det er højst usædvanligt, at Mia stadig ikke har givet lyd fra sig, og at politiet mener, at hun satte sig ind i en af mændenes bil søndag morgen klokken 06.09 og herefter forsvandt.

Hvilke beviser politiet ellers mener at have, holder de stadig tæt til kroppen. Nogle oplysninger kom frem i går, mens der stadig er mange spørgsmål, som vi mangler svar på i den opsigtsvækkende sag.

Herunder er overblikket over sagen:

Det ved vi om de to mænd:

- Det er tale om to 36-årige mænd, der kender hinanden.

- De bor begge alene i huse i henholdsvis Østervrå og Flauenskjold, hvor politiet i øjeblikket er i gang med omfattende tekniske undersøgelser.

- Den mørke bil, der blev efterlyst i forbindelse med Mias forsvinden, er blevet fundet på adressen i Flauenskjold.

- Begge mænd er kendt af politiet, men kun i begrænset omfang, som vicepolitiinspektør Frank Olsen udtrykker det.

Det ved vi om Mias forsvinden:

Det mangler vi at få svar på:

- Hvor er Mia, og hvad er der sket med hende? Politiet har stadig ikke fundet den 22-årige kvinde, men indleder nu en eftersøgning omkring Østervrå og Flauenskjold.

- Hvorfor gik Mia ind i bilen søndag morgen? Mia tager normalt bussen hjem, og beskrives som en person, der aldrig ville sætte sig ind en fremmed bil.

- Har Mia en relation til de to mænd? Umiddelbart er der ikke noget der tyder på, at de sigtede mænd kendte Mia, men det er noget af det, politiets efterforskning skal afklare.

- Hvem er de to mænd? Det er sparsom med oplysninger om de to sigtede. Det helt store spørgsmål er selvfølgelig, om de to mænd kunne have haft et motiv til en forbrydelse, som de nu er sigtede for.

Politiet arbejder videre i flere spor

Hos Nordjyllands Politi fortsætter efterforskningen i sagen, deriblandt eftersøgningen af den forsvundne 22-årige kvinde. Vicepolitiinspektør Frank Olsen fortæller, at efterforskningen kredser om flere spor.

- Først og fremmest leder vi efter Mia. Vi eftersøger hende intensivt. Hun skal findes. Vi har en række spor at gå efter. Dem forfølger vi. Det indebærer blandt andet en kortlægning af hendes og de anholdtes færden. Hvor de har været hvornår. Det er det, vi arbejder ud fra. Blandt andet.

- Vi fortsætter vores omfattende undersøgelser på de tre adresser, hvor vi også arbejdede i går og har arbejdet hele natten, herunder på de to adresser i Vendsyssel, hvor de anholdte har bopæl. Derudover skal vi have kortlagt de anholdtes færden før, under og efter den savnede kvindes forsvinden. Fuldstændig minutiøst, siger han i en pressemeddelelse.

Video skal undersøges

Derudover pågår der stadig et større stykke arbejde for politiet med at gennemse og vurdere en stor mængde videomateriale, ligesom afhøringer af anholdte fortsætter i dag.

- Video har været og er vigtig for efterforskningen. Så det arbejder fortsætter vi med – også i dag, fastslår Frank Olsen.

Som følge af politiets arbejde vil man kunne se meget politiet i offentligheden i dag.