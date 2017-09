Få politiets tips til at undgå fotovognen

AALBORG: Egentlig er det såre simpelt. Hvis ikke man kører for stærkt, bliver man heller ikke blitzet.

Alligevel har Nordjyllands Politi tweetet tre tips til, hvordan man undgår fotovognen helt. Rådene lyder som følger

1) Læg mærke til, at der ofte langs vejen står nogle runde skilte med en rød ring. Inden i ringen står nogle sorte tal på hvid baggrund. Disse tal angiver den tilladte hastighed på denne vejstrækning.

2) Find det instrument på bilens instrumentbræt, som enten digitalt eller med en lille pil angiver, hvor hurtigt bilen kører.

3) Nu kommer så det svære: Let foden lidt fra den pedal, som øger din hastighed, og afpas det som dit instrument viser med det tal, som står inden i den røde ring på skiltet.

Hvis du sørger for at disse to cifre stemmer overens, så slipper du i fremtiden for at få flere fartbøder. Og så er det oven i købet en helt lovlig metode, skriver Nordjyllands Politi som afslutning.