Hærværksmand får frit lejde

En mand er blevet fanget på overvågningsvideo, mens han knækker en finger af skulpturen "Store Rosa", der står på museet Kunstens forplads i Aalborg.

Politiet er involveret i sagen. Indtil videre giver museet dog gerningsmanden frit lejde til at aflevere fingeren tilbage.

Det skriver kunstmuseet i en pressemeddelelse tirsdag morgen.

Men ikke kun den ene finger er væk fra statuen. En anden finger blev nemlig beskadiget i forbindelse med hærværket. Den opbevares nu inde på museet. Det fortæller museumsinspektør Caroline Nymark Zachariassen.

Hærværket mod marmorskulpturens ene hånd blev opdaget af museets personale mandag morgen.

Ved at se video fra weekenden igennem er det blevet klarlagt, at en mand lørdag aften knækkede fingeren af og derefter kørte væk i en taxa.

Det var i øvrigt lørdag aften, der var Jonah Blacksmith-koncert i Skovdalen.

Foto: Henrik Bo

Skulpturen er lavet af Poul Gernes. Den er ifølge Kunsten uerstattelig.

Derfor er det vigtigste at få fingeren tilbage, lyder det fra Caroline Nymark Zachariassen, museumsinspektør og samlingsansvarlig på Kunsten.

- Vi har naturligvis afleveret overvågningsmaterialet til politiet, men det vigtigste for os er at få marmorfingeren tilbage i god behold. Derfor giver vi frit lejde til gerningsmanden om at aflevere den på museet snarest muligt, udtaler hun i pressemeddelelsen.

"Store Rosa" er lavet af rosa, portugisisk marmor og står på en sokkel af gråt, italiensk marmor. Den er 3,5 meter høj og vejer seks ton.

- "Store Rosa" er den ene af blot to figurative skulpturer, som Gernes nogensinde skabte. Det er desuden den sidste skulptur, som Gernes færdiggjorde inden sin død, siger Caroline Nymark Zachariassen.

Lørdag aften mistede skulpturen så den ene finger, da en ukendt gerningsmand knækkede den af.

Han puttede den efterfølgende i baglommen og forlod stedet i en DanTaxi sammen med en gruppe venner.

Kunsten oplyser, at fingeren af marmor kan afleveres i postkassen ved personaleindgangen i forbindelse med P-kælderen eller i billetkontoret.

Poul Gernes døde i 1996. Han er blandt andet også kendt for at stå bag den farverige udsmykning af Palads-biografen i København.

Kunsten i Aalborg var sidste år involveret i en anden spektakulær sag.

Det skete, da kunstneren Jens Haaning i forbindelse med udstillingen "Work it Out" fik til opgave at genskabe to værker, der viste henholdsvis en dansk og en østrigsk årsløn i kontanter.

Men da museets medarbejdere åbnede pakkerne med de to billedrammer, var der kun to tomme lærreder og en besked fra Haaning om, at pengene i stedet indgik i et nyt kunstværk kaldet "Take the Money and Run".

Kunsten mener, at Haaning løb fra den aftale, der blev indgået. Haaning mener omvendt, at museet har fået et nyt værk, der skulle ses som en protest mod den aflønning, han var stillet i udsigt.

Foto: Henrik Bo

/ritzau/