Fårup Sommerland annoncerer massiv investering

Endelig fristes man til at sige!

Vi har efterhånden vænnet os til, at Fårup Sommerland præsenterer nye, store, vilde og halsbrækkende rutsjebaner med jævne mellemrum.

Men fra 2024 er det ikke endnu en rutsjebane i klassisk forstand, som gæsterne kan glæde sig over at prøve for første gang.

Fårup Sommerland har nemlig besluttet sig for at investere massivt i Aquapark, som allerede er Danmarks største vandland, men som fra næste år bliver endnu federe.

Og det er den største investeringen i aquaparken siden den blev indviet i 1989.

Sådan kommer de to nye vandrutsjebaner til at se ud. Den ene af vandrutsjebanerne vil som den første vandrutsjebane i verden kombinere et såkaldt tailspin-element og et Boomerango-element. PR-foto: Fårup Sommerland

De længste vandrutsjebaner i Danmark

I en pressemeddelelse skriver Fårup Sommerland, at man udover nye omklædningsrum og en gennemgående renovering af vandlandet også investerer i landets længste og højeste vandrutsjebaner.

- Der er tale om den største investering og renovering i Aquaparkens levetid, hvor vi har haft fokus på at skabe nye aktiviteter til både store og små. Udover større pools, større rutsjebaner og bedre faciliteter rundt om vandaktiviteterne vil vi også foretage en opgradering af infrastrukturen i Aquaparken. Det gælder blandt andet belægning og vandrensningssystemer, således vores gæster fra 2024 vil opleve et vandland i en helt ny version og skala hele vejen rundt, siger Niels Jørgen Jensen, direktør i Fårup Sommerland.

- Vi ved, at denne slags investeringer betaler sig. Det så vi blandt andet sidste sæson, hvor vi med rutsjebanen Fønix foretog den største investering i Fårup Sommerland nogensinde. Det har skabt en hidtil uset opmærksomhed fra både ind- og udland, og det understreger, at det er med investeringer som disse, at vi fortsat kan tilbyde danske og udenlandske gæster et stærkt produkt til gavn for både os selv og dansk turisme som helhed.

Vi krydser allerede nu fingre for, at sommervejret i 2024 bliver bedre end i år. PR-foto: Fårup Sommerland

Starter når sommeren slutter

Fårup Sommerland starter renoveringen, når sommersæsonen slutter i september, så vandlandet står knivskarpt, når det åbner i 2024.

Og så krydser Fårup Sommerland ellers fingre for, at 2024 byder på mere sommervejr, end vi har fået i år.

- Aquaparken er uden tvivl et af de helt store trækplastre i Fårup Sommerland i løbet af sommermånederne, og derfor har vi også store forventninger til den massive opgradering, vi foretager af vores vandland frem mod 2024-sæsonen. Selvom sommervejret desværre ikke har været med os i år, holder vi os ikke tilbage med at investere markant i Aquaparken, og vi håber derfor, at næste sommer byder på lige så meget sol, som 2023 bød på regn, siger direktør i Fårup Sommerland Niels Jørgen Jensen.