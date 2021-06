Facebook-model? Enlig sæl er efterhånden et fast indslag i travl lystbådehavn

VESTBYEN:En enlig sæl har efterhånden fået så stor en forkærlighed for at opholde sig på en af bådebroerne i Vestre Bådehavn i Aalborgs vestby, at den er blevet et yndet motiv på både Facebook og Instragram.

Sælen, som er blevet observeret med jævne mellemrum i mindst fem år, har tilsyneladende ikke noget imod at blive fotograferet, og derfor bliver den fulgt af flere, som poster billeder af den på de sociale medier.

Det er formentlig den samme sæl, som vender tilbage for at sole sig på bådebroen gang på gang. Arkivfoto: Bente Poder

Ifølge naturvejleder i Aalborg Kommune, Esben Buch, ser det ud til, at sælen er meget tro mod stedet, og derfor er der formentlig tale om den samme sæl, som vender tilbage gang på gang for at sole sig og slappe af på badebroen.

- Grundlæggende er der jo sket en stor omstilling i forholdene for sælerne i Limfjorden. For i 70’erne, da man stadig måtte skyde dem, var de meget sky og dykkede ned i vandet, så snart man nærmede sig på lang afstand. Men sådan er det heldigvis ikke længere, og derfor er der også enkelte, som har vænnet sig til at være steder, hvor der er mange mennesker, forklarer han.

Kenderne af sælen i Vestre Bådehavn, mener der er tale om en hansæl, som de kalder Luffe. Men det tør Esben Buch dog ikke udtale sig om.’

- Noget kunne tyde på, at der er en lidt gammel og måske også gold sæl, som har fundet en niche, hvor den kan ligge og sole sig og slå mave i fred og ro, siger han.

I Aalborg er et især spættede sæler, man kan observere i Limfjorden. Blandt andet ved Egholm, men også langt oppe i Nørredybet, hvor de godt lide at være ved det gamle faskine-anlæg, som blev lavet, dengang man byggede Limfjordstunellen.

- Afhængigt af vandstanden kan det af og til se ud som om, de ligger ovenpå vandet. Men de ligger faktisk på de pæle, som stadig står tilbage efter anlægget, forklarer Esben Buch.

Smil til fotografen! Sælen, som nogle har døbt Luffe, har efterhånden fået sit eget liv på de sociale medier. Arkivfoto: Bente Poder

Det er særligt udenfor ynglesæsonen, man kan være heldig at støde på en sæl tæt på byen, og de følger som regel fiskestrømmene, så når der er mange sild og hornfisk i forårsmånederne, er chancen for at se en sæl også større.

- Men de er der efterhånden året rundt, selvom det afhænger af antallet af fisk, tilføjer Esben Buch.

At sælen i Vestre Bådehavn er så vant til mennesker er dog stadig lidt usædvanligt. Og selvom flere nyder at fotografere den, bør man ikke komme alt for tæt på.

- Man skal tænke på, at sæler faktisk er et rovdyr, så man skal omgås dem lidt forsigtigt. Både i Vestre Bådehavn og andre steder - som på Skagens gren eller vest for Løgstør, hvor der er større forekomster, siger Esben Buch.