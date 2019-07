Fægtede med en skruetrækker - og satte ild til naboens hoveddør

AALBORG: Der var indtaget en ganske anseelig mængde alkohol, da et par personer i en etageejendom på Signalvej i Aalborg torsdag klokken 15.25 måtte have besøg af Nordjyllands Politi.

- Et par naboer kom op at toppes, og efter at have fægtet med en skruetrækker, satte den ene ild til den andens hoveddør, fortæller vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Anmeldelsen kom fra en af de andre beboere i den lejlighed, hvis hoveddør led overlast.

- Vi har anholdt manden, som satte ild til hovedøren, og der skal laves en juridisk vurdering af, hvad der nu skal ske, oplyser vagtchefen.

Vagtchefen fortæller, at de involverede var ganske fulde - men at ingen i øvrigt kom til skade i forbindelse med hændelsen.