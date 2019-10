Fældet af video: 27-årig dømt for vanvidskørsel i Porsche

AALBORG:Vild kørsel rundt i Aalborg i en hurtig Porsche Panamera-personbil koster nu en 27-årig mand kørekortet og en tur bag tremmer.

Ved Retten i Aalborg blev han torsdag idømt 60 dages fængsel, en bøde på 40.000 kr. og frakendt kørekortet i tre og et halvt år.

Den vilde kørsel foregik tilbage i marts 2017, hvor den 27-årige overtrådte færdselsloven adskillige gange, ifølge dommen.

Video lagt på Facebook

Flere gange overhalede han andre biler højre om. Han kørte også over for rødt lys, foretog såkaldte håndbremsevendinger og kørte så vildt, at det var til fare for fodgængere, cyklister og andre bilister. Ingen personer kom dog noget til.

Det hele blev videofilmet fra en anden bil, der angiveligt deltog i den vilde kørsel. Den video blev lagt op på Facebook, og det fældede den 27-årige.

Man kunne nemlig se, at det var ham, der kørte vildt i Porschen, mente retten.

Kørte 161 km/t

Det var langtfra eneste gang, den 27-årige havde overtrådt færdselsloven. I november 2017 kørte han mindst 161 km/t på en vejstrækning i Skørping, hvor fartgrænsen er 60 km/t.

Og i marts 2018 kørte han mindst 127 km/t på en vej i Aalborg, selv om fartgrænsen er 60 km/t.

Det, samt flere overtrædelser af våbenloven, blev han også dømt for. Blandt andet har politiet et par gange konstateret, at han havde ulovlige knive på sig - dels to springknive, dels en foldekniv.

På et tidspunkt stoppede politiet også den 27-årige i Porschen, hvor der lå tre baseballkøller af metal.

Den 27-årige har nægtet sig skyldig i flere af anklagerne, og han overvejer nu, om han vil anke dommen til landsretten, oplyser anklager Søren Riis fra Nordjyllands Politi.