Fællesskabet blev hyldet i smuk afslutning på landsstævnet

AALBORG: Det fik i den grad de små hår i nakken til at rejse sig, da 10.000 struber, der stemte i og i fælleskab fyldte stadion i Aalborg med sangen "Gi’ os lyset tilbage". For det var en smuk og nærmest poetisk afslutning på et Landsstævne, der i den grad har budt på fest, farver og fælleskab. Og selvom For selvom det store show søndag formiddag markerede enden, så bar stemningen på stadion alt andet end vemodig. Det høje humør, som Aalborg har summet af i de seneste dage, var i den grad flyttet med ind på tribunerne. På græstæppet fik Verdensholdets fantastiske akrobatik publikum til at tabe kæben, og de blev suppleret af unge som gamle gymnaster, der beviste, at idræt kan dyrkes på alle niveauer. Der var stor ros til Aalborgs værtsskab fra DGIs næstformand Birgitte Nielsen, inden hun gav stafetten videre til værtsbyen om fire år, Svendborg.