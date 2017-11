32-årig ville diskutere Einstein: Sigtet for dødstrusler

AALBORG: En 32-årig mand er i tirsdag i Retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet to uger i surrogat på psykiatrisk afdeling.

Den 32-årige er sigtet for at sende dødstrusler til en professor over mail.

7. november skrev den 32-årige til professoren, at han ville drøfte Einsteins relativitetsteori med en ham, og hvis han ikke ønskede at drøfte det ville han slå ham ihjel.

Den 32-årige var til afhøring ved politiet om forholdet mandag.

Efter afhøringen gik han direkte hjem og skrev til professoren igen, og derfor blev han varetægtsfængslet to uger i surrogat.

Han vil blive mentalundersøgt på psykiatrisk afdeling.