Bortvist fra børnehave: Fængslet efter børnepornosag i børnehave

AALBORG:En 41-årig mand er torsdag ved et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i fire uger - sigtet for blufærdighedskrænkelse og for besiddelse af børneporno af flere børn fra Børnehaven Feggesundvej i Aalborg Øst, hvor han har været ansat.

Grundlovsforhøret blev gennemført for lukkede døre, og der er nedlagt navneforbud i sagen.

Manden har erkendt at have krænket ni navngivne børns blufærdighed ved at have taget billeder af dem samt at have besiddet cirka 3900 børneporno-filer.

Det oplyser anklager Louise B. Watson fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Manden blev anholdt onsdag eftermiddag og bortvist fra sin arbejdsplads, efter personalet i børnehaven havde opdaget, at han med sin telefon tog billeder af et tre-årigt barn i børnehaven i forbindelse med et bleskift.

På mandens telefon fandt Nordjyllands Politi efterfølgende flere billeder af yderligere otte børn fra børnehaven, ligesom man også fandt andet børnepornografisk materiale på mandens telefon.

Der er foreløbig ikke noget, der tyder på, at manden har forgrebet sig fysisk på børnene.

I forbindelse med efterforskningen har politiet ransaget mandens bopæl og beslaglagt en række genstande. Det er især elektronik, ligesom man har afhørt den sigtede og en række vidner.

Er der nye sigtelser i forhold til det, der kom frem, da manden blev anholdt?

- Nej, det er der ikke, siger Louise B. Watson.

Torsdag afholder politiet sammen med kommunen møde med forældrene fra børnehaven. Samtidig har Nordjyllands Politi taget hul på en grundig efterforskning, som skal danne grundlag for et senere anklageskrift.

Har du en formodning om, hvor lang tid der, inden sådan en sag havner i retten?

- Nej, det har jeg ikke, siger Louise B. Watson.

Kommer den hurtigere for retten, nu hvor manden har erkendt?

- Det kan være en del af det, men politiet skal stadig lave en grundig efterforskning, konstaterer anklageren.