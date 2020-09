Fængslet efter børnepornosag i børnehave

AALBORG:En 41-årig mand er torsdag ved et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i fire uger - sigtet for blufærdighedskrænkelse og for besiddelse af børneporno af flere børn fra Børnehaven Feggesundvej i Aalborg Øst, hvor han er ansat.

Grundlovsforhøret blev gennemført for lukkede døre, og der er nedlagt navneforbud i sagen.

Det oplyser anklager Louise B. Watson fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Manden blev anholdt tirsdag eftermiddag og bortvist fra sin arbejdsplads, efter personalet i børnehaven havde opdaget, at han med sin telefon tog billeder af et tre-årigt barn i børnehaven i forbindelse med et bleskift.

På mandens telefon fandt Nordjyllands Politi efterfølgende flere billeder af yderligere otte børn fra børnehaven, ligesom man også fik oplysninger om andet børnepornografisk materiale på mandens telefon.

Opdateres