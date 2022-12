Fængslet efter groft overfald: Slog og sparkede fire tilfældige kvinder

AALBORG:En 40-årig mand er søndag eftermiddag blevet varetægtsfængslet frem til 19. december, sigtet for fuldstændig umotiveret at have overfaldet fire tilfældige kvinder på Ved Stranden i Aalborg lørdag aften.

Det skete ved et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring.

Hele episoden omkring overfaldet varede i ganske kort tid, og den fandt sted uden for restaurant Provence - hvor overvågningskameraerne på stedet filmede det hele og således kunne bekræfte de fire kvinders forklaring om overfaldet.

Der havde ikke været nogen som helst kontakt mellem voldsmanden og de fire kvinder inden overfaldet.

- Man kan se på videoen, at han kommer ud og så går han direkte hen til en af de her damer, tager fat i hende og slår hendes hoved direkte ind i en rude cirka 10 gange.

- De andre kommer til, og så skubber han en af de andre kvinder ind i ruden, så giver han hende nogle slag i baghovedet med knyttet hånd. Den tredje kvinde slår han to-tre gange på siden af hovedet med knytnæve.

- Den fjerde kvinde vælter han ned på asfalten, sparker hende i ryggen flere gange for til sidst at sætte sig op på hendes bryst og tildele hende 10-20 knytnæveslag i ansigtet og på armene, siger Majbritt Bak, der er anklager ved anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Den 40-åriges voldsrus blev først stoppet, da en tililende mand fik ham taklet og tilbageholdt, indtil politiet kort tid efter kom til stedet.

Den nu varetægtsfængslede mand forklarede under grundlovsforhøret, at han havde været påvirket af alkohol, og at han intet kunne huske af aftenens begivenheder - og ikke kunne give nogen forklaring på, hvad der havde fået ham til at overfalde de fire kvinder.

Fordi der er tale om et fuldstændig uprovokeret overfald på udenforstående, så er sagen er en af de såkaldte VVV-sager, særligt prioriterede voldssager, voldtægtssager og våbensager, der prioriteres ekstra højt af både politiet og domstolene.

Anklager Majbritt Bak fortæller, at manden blev varetægtsfængslet efter bestemmelsen i Retsplejeloven om hensynet til retshåndhævelsen, der kan tages i brug, når der foreligger en særlig bestyrket mistanke om, at den sigtede har begået forbrydelsen.