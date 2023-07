Fængslet for at have pistol med skarp ammunition

AALBORG:Tom yngre mænd på henholdsvis 27 og 30 år er begge blevet fængslet i fire uger i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg.

De to var sigtet for at være i besiddelse af en pistol og skarp ammunition til pistolen.

Det oplyser senioranklager Anette Abildgaard, Nordjyllands Politi.

Og meget mere kan hun så heller ikke fortælle. Grundlovsforhøret blev nemlig holdt for lukkede døre efter begæring fra anklageren.

Hun kan dog fortælle, at de to mænd blev anholdt i Aalborg natten til søndag i forbindelse med en ransagning på den adresse, hvor de to mænd befandt sig.

De to nægtede sigtelsen om at have været i besiddelse af våbnet og ammunitionen til det, men de kærede dog ikke varetægtsfænglingen i de fire uger.