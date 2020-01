Fængslet for at ligge inde med et halvt kilo amfetamin

AALBORG:En 45-årig mand er varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at ligge inde med et halvt kilo amfetamin med henblik på videresalg.

Det oplyser anklager Kristina Frandsen.

Den store mængde narko blev fundet på mandens bopæl i Aalborg Kommune, men de nærmere omstændigheder omkring fundet, kan anklageren ikke løfte sløret for, da grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre.

Den 45-årige erkender dog at have været i besiddelse af amfetaminen, men han nægter at det var meningen, at det skulle sælges videre.